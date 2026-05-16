U CENTRU MODENE /

Automobilom se zabio u pješake pa nožem napao prolaznika koji ga je pokušao zaustaviti

Automobilom se zabio u pješake pa nožem napao prolaznika koji ga je pokušao zaustaviti
Foto: Profimedia

Policija je rekla da je vozač, u svojim 30-im godinama, uhićen i da nema druge opasnosti

16.5.2026.
19:23
Tajana Gvardiol
Sedam osoba ozlijeđeno nakon što je muškarac automobilom udario u pješake na sjeveru Italije, piše The Guardian.

Muškarac u 30-ima uhićen zbog incidenta u Modeni u kojem su dvije osobe teško ozlijeđene. Dvoje ljudi ima teške ozljede nakon što se automobil zabio u skupinu pješaka u sjevernotalijanskom gradu Modeni.

Policija je izjavila da je vozač u tridesetima uhićen. Nakon incidenta pokušao je nožem ubosti prolaznika koji ga je pokušao zaustaviti.

Prema izvješćima u talijanskim medijima, automobil se zabio u izlog trgovine nakon što je udario pješake na cesti u središnjem dijelu grada.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
