U CENTRU MODENE /
Automobilom se zabio u pješake pa nožem napao prolaznika koji ga je pokušao zaustaviti
Policija je rekla da je vozač, u svojim 30-im godinama, uhićen i da nema druge opasnosti
16.5.2026.
19:23
Profimedia
Sedam osoba ozlijeđeno nakon što je muškarac automobilom udario u pješake na sjeveru Italije, piše The Guardian.
Muškarac u 30-ima uhićen zbog incidenta u Modeni u kojem su dvije osobe teško ozlijeđene. Dvoje ljudi ima teške ozljede nakon što se automobil zabio u skupinu pješaka u sjevernotalijanskom gradu Modeni.
Policija je izjavila da je vozač u tridesetima uhićen. Nakon incidenta pokušao je nožem ubosti prolaznika koji ga je pokušao zaustaviti.
Prema izvješćima u talijanskim medijima, automobil se zabio u izlog trgovine nakon što je udario pješake na cesti u središnjem dijelu grada.
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VAŽNO JE /
Stručnjak otkrio bez kojeg alata nikada ne ide u vrt: 'Svaki vrtlar treba jedan par'
ISTRAŽILI SMO /
Veliki popis: Pogledajte koje trgovine, trgovački centri i pekarnice rade ove nedjelje
SHNL /
Pogledajte golove kojima je Gorica zakucala Osijek na deveto mjesto
AKO ZATREBA /
Provjerite na vrijeme: Evo koje ljekarne su dežurne u četiri najveća grada u Hrvatskoj
VELIKA PODRŠKA /
Josipa Lisac ima poruku za Lelekice: 'Usudite se biti svoje, bit će kako treba biti'
Regionalni portali
kaportal /
U Knjižnici Mirana Jarca u Novom Mestu u četvrtak otvorena izložba “Naslovnice” karlovačkog fotografa Marinka Polovića
emedjimurje /
ANĐELKO CRNČEC Primio nagradu „Milan Neralić” za izniman doprinos sportu
RI PORTAL /
U Rijeci dodijeljene nagrade 'Bijelo srce'
dubrovački dnevnik /
Muk iz građevinske inspekcije: Prave raspored nadzora, a kad će Dubrovnik doći na red, ne zna se
e zadar /
Književnost i film spojili publiku na drugom danu festivala LITaf u Zadru
SiB /
“Od komšije do kolege”: Požega krenula u potragu za liječnicima iz regije
Izdvojeno
VAŽNO JE /
Stručnjak otkrio bez kojeg alata nikada ne ide u vrt: 'Svaki vrtlar treba jedan par'
ISTRAŽILI SMO /
Veliki popis: Pogledajte koje trgovine, trgovački centri i pekarnice rade ove nedjelje
Još iz rubrike