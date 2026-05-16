Automobilom se zabio u pješake pa nožem napao prolaznika koji ga je pokušao zaustaviti

Sedam osoba ozlijeđeno nakon što je muškarac automobilom udario u pješake na sjeveru Italije, piše The Guardian.

Falcia in auto una decina di pedoni e accoltella un passante a Modena. Ci sono feriti gravi.

L'uomo sarebbe stato fermato dalle forze dell'ordine su Via Emilia.#Tg1 pic.twitter.com/PYgqAbFw7O — Tg1 (@Tg1Rai) May 16, 2026

Muškarac u 30-ima uhićen zbog incidenta u Modeni u kojem su dvije osobe teško ozlijeđene. Dvoje ljudi ima teške ozljede nakon što se automobil zabio u skupinu pješaka u sjevernotalijanskom gradu Modeni.

Policija je izjavila da je vozač u tridesetima uhićen. Nakon incidenta pokušao je nožem ubosti prolaznika koji ga je pokušao zaustaviti.

Prema izvješćima u talijanskim medijima, automobil se zabio u izlog trgovine nakon što je udario pješake na cesti u središnjem dijelu grada.