OBJAVLJENO ŠTO SU IM ODUZELI /

Spriječen veliki incident u Puli: Armada ušla bez pratnje, domaćinima pristigla pomoć iz Poljske

Derby della Učka igra se od 18:45 na Aldo Drosini, a uvijek je poprište velikih nemira na relaciji Rijeka - Pula

17.5.2026.
18:17
Sportski.net
PU istarska
Nekoliko sati prije početka utakmice Istra - Rijeka u Puli policija je spriječila veliki incident. 

Popularni Derby della Učka igra se od 18:45 na Aldo Drosini, a uvijek je poprište velikih nemira na relaciji Rijeka - Pula pa je tako bilo i ovaj put. 

"Kako bi utakmica protekla u najboljem redu sa sigurnosnog aspekta, policija je poduzela niz mjera i radnji. Policijski službenici raspoređeni su na više lokacija na području grada s ciljem preventivnog djelovanja pa su tako oko 14.00 sati u Marulićevoj ulici zatekli 41 navijača gostujuće momčadi, dok su oko 14.25 sati u Mornaričkom parku zatekli 15 poljskih državljana, pripadnika navijačke skupine koja je u prijateljskim odnosima s navijačima domaće momčadi", objavili su iz Policijske uprave istarske te dodali: 

"Kod obje skupine policijski službenici pronašli su predmete koji su pogodni za nanošenje ozljede ili za izazivanje nereda i nasilja, kao i predmete za prikrivanje identiteta. Osobe se nalaze pod nadzorom policije te je u tijeku kriminalističko istraživanje."

HnlIstra 1961Hnk RijekaSukob NavijačaDerby Della Učka
