Spriječen veliki incident u Puli: Armada ušla bez pratnje, domaćinima pristigla pomoć iz Poljske

Nekoliko sati prije početka utakmice Istra - Rijeka u Puli policija je spriječila veliki incident.

Popularni Derby della Učka igra se od 18:45 na Aldo Drosini, a uvijek je poprište velikih nemira na relaciji Rijeka - Pula pa je tako bilo i ovaj put.

17.05.2026🇭🇷Istra 1961 - Rijeka, 50 Armada Rijeka enter Pula without escort, police catch them fast, click for more here: https://t.co/rJ4DxiRhAu



All in one place. Tap to download.

🔗 https://t.co/FXnrFRp1rX pic.twitter.com/xOD2mP0kcu — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) May 17, 2026

"Kako bi utakmica protekla u najboljem redu sa sigurnosnog aspekta, policija je poduzela niz mjera i radnji. Policijski službenici raspoređeni su na više lokacija na području grada s ciljem preventivnog djelovanja pa su tako oko 14.00 sati u Marulićevoj ulici zatekli 41 navijača gostujuće momčadi, dok su oko 14.25 sati u Mornaričkom parku zatekli 15 poljskih državljana, pripadnika navijačke skupine koja je u prijateljskim odnosima s navijačima domaće momčadi", objavili su iz Policijske uprave istarske te dodali:

"Kod obje skupine policijski službenici pronašli su predmete koji su pogodni za nanošenje ozljede ili za izazivanje nereda i nasilja, kao i predmete za prikrivanje identiteta. Osobe se nalaze pod nadzorom policije te je u tijeku kriminalističko istraživanje."

Foto: PU istarska

