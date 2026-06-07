Antonelli mijenja odnose u momčadi? Blažičko: 'Rano je za presude, ali dinamika se jasno mijenja'

nova hijerarhija /

U emisiji Vrijeme je za Formulu 1 otvoreno je pitanje je li Kimi Antonelli već sada ključna točka preokreta u sezoni i osoba koja mijenja odnose snaga unutar Mercedesa. Ivan Blažičko istaknuo je kako je možda prerano za konačne ocjene, ali je jasno da se dinamika u momčadi mijenja.

Prema njegovim riječima, uz svu dosadašnju naklonost Tota Wolffa prema svom štićeniku, Antonellijevi nastupi otvaraju novo poglavlje i ponovno pokreću rasprave o hijerarhiji unutar momčadi.

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