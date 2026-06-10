U ovim gradovima kafići vam neće reći 'laku noć' čim sudac odsvira kraj: Provjerili smo kako će raditi

KAKO JE KOD VAS? /

A što kad Hrvatska igra u 1 ujutro? Hoće li kafići raditi do 3 sata i hoće li se utakmice nogometne reprezentacije usred noći gledati na gradskim trgovima? Za dva dana počinje nogometno prvenstvo, za 8 dana igramo protiv Engleske. A kako se utakmice igraju u čudna doba: raspitali smo se jesu li gradovi dozvolili kafićima dulje radno vrijeme. I doznali da će se utakmice cijele noći, cijelo prvenstvo, bez ograničenja moći gledati samo u Sinju i Puli. U Zagrebu i Zadru će vam reći doviđenja, laku noć čim sudac odsvira kraj. Više pogledajte u prilogu.

Podsjetimo, Net.hr prvi je još u ožujku pitao 20 najvećih gradova kako će kafići smjeti raditi. Što su nam tada rekli čitajte OVDJE.