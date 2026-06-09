Otac kvadratića Boris Ljubičić u Direktu potrgao košulju pa komentirao novi dres: 'Najružniji dosad'

"Hrvatska ima najružniji dres na svjetskom prvenstvu. Izgleda kao da ga je netko pokušao urediti na mobitelu, napola ga obojio u bijelo i onda mu je dosadilo." Tako piše The Athletic, sportski odjel New York Timesa koji je rangirao dresove svih reprezentacija i najljepšim proglasio dres Gane.

I tako su Amerikanci oštro kritizirali hrvatski dizajn, i to osam dana nakon što je BBC hrvatski dres iz 1998. proglasio jednim od 10 najljepših u povijesti, i nazvao ga veličanstvenim.

Je li aktualni dres stvarno najružniji upitali smo čovjeka koji je idejni začetnik crveno-bijelih kvadratića, a koji je svojedobno predlagao da oni budu i na hrvatskoj zastavi. S Mojmirom Pastorčić u studiju RTL Direkta razgovarao je ugledni dizajner Boris Ljubičić.

Što kažete na ovu ocjenu Athletica koji kaže da Hrvatska ima najružniji dres Svjetskog prvenstva?

Pa znate što, postoje ta dva pojma koja su suprotstavljena. Jedan je najružniji, drugi je najljepši. Međutim, postoji jedan pojam između njih, a taj je meni najosjetljiviji. To je „nikakav”. Dakle, mi smo imali dres koji je bio svjetski prepoznat, koji je bio izuzetno cijenjen. Poduprli su ga i dobri rezultati. Nizali smo ih, očekujemo ih i dalje. Ali on se mijenjao iz situacije u situaciju. Kako je dolazio novi dobavljač, radio je na njemu na svoj način. Pitanje je zapravo zašto mi to nismo definirali jednom zauvijek i zaštitili.

Dakle, vaša ocjena novog hrvatskog dresa je 'nikakav'...

Tako je, to je moja ocjena. Naime, prvi naš dres imao je puno manje kvadratiće od ovih danas. Nakon utakmice sa SAD-om 1990. godine predložio sam HNS-u da format kvadrata bude 6,5 centimetara i tada smo dobili pravi dres. Zanimljivo je da je naš dres već 1996. godine bio tri puta prikazan u knjizi „Sport i dizajn”, dok je brazilski bio prikazan samo jednom. Dakle, bio je zapamćen i prije velikih rezultata.

Nekidan je BBC hrvatski dres iz 1998. godine stavio u top 10 najljepših ikad, a evo sad Amerikanci kažu da smo najružniji...

Radi se o tome da je posljednji dobavljač prvo napravio ogromne kvadrate, a sada najmanje kvadrate. Tu treba biti mjera. Kvadrati trebaju biti jednostavni, vidljivi i u kontinuitetu.

Mislite da smo zapravo pretjerali s tim mijenjanjem? Bili su mali, pa jako veliki, pa je bilo bijelo, pa su imali one crno-plave u nekom trenutku?

Mislim da se oni, kad smo usvojili standard, ne bi smjeli uopće mijenjati. Oni su zapravo neka vrsta nacionalne baštine, nacionalnog identiteta. I to bi trebalo ostati.

Doduše, dobivao sam pitanja u medijima koriste li i drugi kvadrate. Pa kako to da mi to nismo zaštitili? Čak ni ja nisam zaštitio. Morao sam odgovoriti da je kvadrat geometrijski oblik, kao i krug, i da ga se ne može zaštititi. Može se zaštititi samo originalna primjena.

I ja sam onda odlučio napraviti kvadrate koji se mogu zaštititi. I zaštitio sam ih. Zovu se „Hvadrati”. Dakle, svaki kvadrat ima slovo H. Sad ćemo ih vidjeti... [otkopčava košulju] Tu je malo nešto zapelo. Ovako je radio Mamić.

Foto: rtl direkt

Imamo prvo trganje košulje u Direktu... Da, vidimo kvadratić i što to znači?

Evo, vidite da svaki kvadrat ima skriveno slovo H. I bijeli i crveni. I to je bilo namijenjeno navijačima. Zato je na leđima broj 12.

Ja nisam u poziciji da ponudim nešto HNS-u i da HNS od mene traži da ja to napravim. Jer oni tvrde da su im vezane ruke. Da ono što njihov dobavljač donese moraju prihvatiti. Vjerojatno su tu veliki novci, ali neću u to ulaziti.

Jednostavno, radi se o tome da se mi ne možemo tako igrati. Mi smo postali veliki brend, s jedne strane, a s druge strane smo država koja je, ajmo reći tako, još uvijek relativno svježa.

Kako Vi mislite da bi hrvatski dres trebao izgledati, i jedan i drugi?

Prvi bi morao imati realne kvadrate veličine oko 6,5 do 7 centimetara. Drugi bi morao imati iste te kvadrate, samo u plavoj i bijeloj boji. Dakle, imali bismo crvenu verziju kao A dres i plavu verziju kao B dres. To se poklapa s našim identitetom.

Koji je bio najružniji dres koji smo imali?

Čujte, ne znam. Možda je, nažalost, ovaj zadnji. Ovaj sadašnji.

Što kažete na ove koji su proglasili najljepšima – Gana, Brazil i Engleska?

Dobro, Engleska i Brazil imaju svoj identitet i to je vrlo jasno. Ali ja sam izdvojio Sjedinjene Američke Države jer mi se čini da je njihov dres gotovo poput zastave u vijorenju.

Koji su Vam još favoriti?

Nemam favorite. Radi se jednostavno o tome da je to nacionalni identitet i da se to mora čuvati. Nijemci imaju svoj trobojni motiv, Francuzi drže plavu boju kao osnovnu. Ne radi se o ljepoti, nego o identitetu. Dres mora jasno pokazivati koju državu predstavlja.

Koliko vam ide na živce od 1 do 10 kad se kvadratići nazivaju kockicama?

Dobro, narod je to prihvatio, pa sada naravno da su to kvadrati ili kvadratići u ovom slučaju.

Mislite da su nas Amerikanci malo kopirali?

Ne kažem da je inspirirano Hrvatskom, ali radi se o tome da su oni primijenili svoje pruge kao što smo mi primijenili kvadrate.

Znači, može se govoriti kockice?

Pa dobro, bit ću strpljiv, ali mislim da su kvadrati kvadrati. Imam jednu tezu: kvadrati su Hrvati.