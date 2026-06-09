Vatreni otputovali u SAD, navijači ih ispratili uz samo jednu želju: Pogledajte ove scene

Hrvatska nogometna reprezentacija otputovala je u Sjedinjene Američke Države, gdje će za osam dana započeti svoj nastup na Svjetskom prvenstvu. Na zagrebačkom aerodromu Vatrene su ispratili brojni navijači, a poruka je bila jasna – nakon srebra i bronce vrijeme je za zlato.

Ispred reprezentacije je više od sedam tisuća kilometara puta, ali i novi izazov. Hrvatska u svoju kolekciju medalja sa svjetskih prvenstava želi dodati jedino odličje koje joj nedostaje.

Posebnu pozornost navijača na aerodromu privukao je kapetan Luka Modrić. Fotografije i autogrami bili su najtraženiji suvenir prije puta. „Lijepa uspomena da je Luka potpisao dres. Nadam se da će to trajati i da će nam donijeti sreću u Americi na Svjetskom prvenstvu“, rekao je navijač Bruno Dobrilić iz Zagreba.

S reprezentacijom putuje i dio navijačke tradicije. Legendarna hrvatska zastava već je djelomično stigla u Ameriku, a njezini će se vlasnici ponovno okupiti u subotu u New Yorku.

„Mislim da će dobro proći. Nadam se da će doći do finala“, poručio je Gabrijel Kaurić, dok njegov brat Mihael dodaje: „Da pobijedimo, a ako i ne pobijedimo, da barem dođemo do finala.“

Prva utakmica donosi i prvi veliki izazov. Hrvatska će igrati protiv Engleske, a očekuju ih i visoke temperature karakteristične za Teksas. „U Dallasu će biti vruće, no stadion je klimatiziran pa mislim da neće biti problema“, rekao je reprezentativac Petar Musa. „Nije ni kod nas bilo hladno. I kod nas je bilo vruće. Polako smo se pripremali, kako oni, tako i mi“, dodao je Martin Erlić.

Novi dom hrvatske reprezentacije tijekom prvenstva bit će Alexandria u saveznoj državi Virginiji. Grad s oko 160 tisuća stanovnika već je poželio dobrodošlicu hrvatskoj reprezentaciji.

„Dobrodošli u Alexandriju, navijamo za Hrvatsku!“, poručila je Mary iz Alexandrije. „Naprijed Hrvatska! Navijamo za vas. Dobrodošli u Virginiju!“, dodao je Dwayne iz Annapolisa.

Interes za nogomet među lokalnim stanovništvom je različit. Dok jedni priznaju da o toj igri ne znaju gotovo ništa, drugi vrlo dobro poznaju hrvatske nogometaše. „Znam Modrića, Kovačića i Mandžukića. Ovo je Modrićevo posljednje Svjetsko prvenstvo. Rekao bih da ćete do polufinala“, kazali su K.J. i A.B. iz Alexandrije.

Među onima koji s posebnim emocijama čekaju dolazak reprezentacije je i Igor Boras, koji u SAD-u živi već 32 godine. U njegovom kafiću u Washingtonu sve je spremno za navijačku atmosferu – od zastava do dresova iz različitih generacija hrvatske reprezentacije.

„Još uvijek imam svoj dres iz 1998. godine. Smiješno je vidjeti sve te dresove iz različitih razdoblja. Mi samo želimo da nas oni vide. Mi smo ovdje i uz njih na svakom koraku. Nemaju što izgubiti u našim očima“, poručio je Boras.

Podrška ne dolazi samo od hrvatskih iseljenika. Mnogi Amerikanci također će navijati za Vatrene. „Luka Modrić, volimo te! Volimo nogomet i volimo Hrvatsku. Pobijedite na Svjetskom prvenstvu, dečki!“, poručile su Divia i Abigail iz Alexandrije.

Na pitanje što bi rekle Modriću kada bi ga srele, kroz smijeh odgovaraju: „Vjerojatno bih počela plakati. Potpiši mi lice! Možda čak i tetoviraj svoje ime preko čela!“

Hrvatske kockice od Virginije do Osijeka i Vira

Ulicama Alexandrije ovih dana prometuje autobus ukrašen prepoznatljivim hrvatskim crveno-bijelim kvadratićima, simbolom po kojem je hrvatska reprezentacija poznata diljem svijeta.

Navijačka atmosfera raste i u Hrvatskoj. U Osijeku se ponovno spominje legendarni crveni fićo, umjetnička instalacija i simbol grada koja bi ponovno mogla završiti u navijačkim kvadratićima.

„Uvijek nas podcjenjuju, ali mi imamo taj hrvatski inat. Naši reprezentativci su djeca obitelji koje su prošle Domovinski rat i znaju što znači igrati za hrvatski dres“, rekao je predsjednik osječke HVIDRA-e Miljenko Kolobarić.

Navijat će se i na Jadranu. Na Viru je već spreman navijački gliser, dok će pješački most u Osijeku tijekom utakmica hrvatske reprezentacije svijetliti u crveno-bijelim bojama.

Odbrojavanje do prve utakmice je počelo, dečki sretno!