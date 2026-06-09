Hrvatska kreće na SP: ‘Dat ćemo sve od sebe kao i uvijek‘

Hrvatska nogometna reprezentacija u podne kreće put Svjetskog prvenstva. Nakon kratkog odmora uoči velikog putovanja, Vatreni su iz hotela Sheraton krenuli prema zračnoj luci Franjo Tuđman, gdje ih je dočekao dio navijača s posljednjim pozdravima i fotografiranjem sa svojim idolima.

Uoči ukrcavanja, pred medije su stali Petar Musa i Martin Erlić, dvojac koji s optimizmom dočekuje početak turnira.

Musa, koji već igra u Dallasu i dobro poznaje uvjete koji Vatrene čekaju, osvrnuo se na ono što ih očekuje u Teksasu, gdje Hrvatska otvara natjecanje protiv SAD-a.

"Svi se inače žale na vremenske uvjete i promjene zona, ali mislim da ćemo imati dovoljno vremena za prilagodbu, kao i svi ostali. U Dallasu će biti vruće, no stadion je moderan i kad je krov zatvoren, uvjeti su stvarno dobri", rekao je Musa.

Na pitanje je li suigračima imao posebne savjete vezane uz uvjete, odgovara kako za to nije bilo potrebe.

"Mislim da dečkima nisam imao što posebno objašnjavati. Svi smo već ranije osjetili što nas čeka, pogotovo na okupljanju u Orlandu."

Atmosfera u reprezentaciji, kaže, je dobra.

"Svi smo spremni i zdravi, i to je najvažnije. S nestrpljenjem čekamo prvu utakmicu."

Osvrnuo se i na pripremni ciklus u Rijeci, gdje je Hrvatska odigrala dvije prijateljske utakmice.

"Imali smo dobar mini-ciklus, dovoljno vremena za rad i analizu. Protiv Belgije smo imali dobre periode igre, a protiv Slovenije smo ispravljali pogreške. Općenito, možemo biti zadovoljni onime što smo odradili prije puta."

Na pitanje koliko je američka publika uzbuđena zbog Svjetskog prvenstva i nogometa općenito, Musa ističe da sport još uvijek nije na razini najpopularnijih u SAD-u, ali da interes raste.

"Nogomet im nije prvi sport, ali vidi se da raste interes. Povratak Svjetskog prvenstva nakon više od 30 godina velika je stvar i za njih."

Dotaknuo se i utjecaja Lionel Messi na popularnost nogometa u SAD-u.

"On je najveći igrač i sigurno je podigao interes, gledanost i praćenje MLS-a i nogometa općenito."

Uoči polaska, Musa je kratko zaključio:

"Spremni smo i sretni. Najvažnije je da smo svi zdravi i da u dobrom stanju dočekujemo prvu utakmicu."

Erlić je dodao kako reprezentaciju očekuje veliki izazov, ali i da momčad u SAD stiže puna optimizma.

"Uzbuđeni smo, čeka nas veliki turnir. Očekivanja su velika, dat ćemo maksimum u svakoj utakmici. Pripremali smo se za Englesku i znamo što nas čeka", rekao je Martin Erlić.

Osvrnuo se i na pripremne utakmice.

"Imali smo dobrih i lošijih stvari. Greške su tu da ih ispravimo i vjerujem da ćemo do prve utakmice biti potpuno spremni. Sezona mi je bila dobra i osjećam se spremno."

Vatreni su tako uz posljednje pozdrave i dozu euforije krenuli prema Sjedinjenim Američkim Državama, gdje ih uskoro očekuje početak još jednog velikog turnira.