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TURISTIČKA DESTINACIJA /

[KVIZ] Samo pravi znalci znaju sve o Vodnjanu i njegovim posebnostima

[KVIZ] Samo pravi znalci znaju sve o Vodnjanu i njegovim posebnostima
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Foto: Shutterstock

U kojoj se hrvatskoj županiji nalazi ovaj grad?

11.8.2026.
6:02
Webcafe.hr
Shutterstock
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Istra je prepuna skrivenih bisera, a Vodnjan je grad bogate povijesti, jedinstvene tradicije i nevjerojatnih priča. Od impozantnog zvonika koji dominira krajolikom do uskih kamenih ulica koje šapuću priče iz venecijanskog doba, Vodnjan je mjesto gdje se prošlost i sadašnjost isprepliću na svakom koraku. Njegov značaj nije samo u kamenu, on leži u drevnom jeziku njegovih stanovnika, u zlatnim kapima maslinovog ulja i u svjetski poznatoj zbirci svetih tijela. Jeste li spremni testirati koliko zaista znate o ovom fascinantnom gradu? Ovaj veliki kviz osmišljen je kako bi vas proveo kroz šest ključnih područja i pružio vam priliku da provjerite svoje znanje, naučite nešto novo i, naravno, dobro se zabavite. Pripremite se za izazov i saznajte jeste li pravi poznavatelj Vodnjanštine!

Prije nego što zaronite u pitanja, evo malog izazova za vaše sive stanice. Jeste li znali da se u Vodnjanu nalazi najviši zvonik u Istri, viši čak i od onog Sv. Eufemije u Rovinju? Ili da se u župnoj crkvi čuvaju neraspadnuta tijela svetaca, poznata kao "Vodnjanske mumije"? Ako su vas ove činjenice zaintrigirale, naš kviz je pravo mjesto za vas. Svijet Vodnjana pun je nevjerojatnih tajni i baštine, a mi smo izdvojili neke od najvažnijih.

Zašto je Vodnjan tako poseban?

Vodnjan nije samo još jedan slikoviti istarski gradić već je riznica kulturne i povijesne baštine. Njegova urbana jezgra sačuvala je srednjovjekovni izgled s uskim, vijugavim ulicama i zgradama koje nose gotička, renesansna i barokna obilježja. Ono što ga čini svjetski poznatim jest zbirka sakralne umjetnosti i relikvija u crkvi sv. Blaža koja uključuje i čudesno očuvana tijela svetaca, privlačeći posjetitelje iz cijelog svijeta.

S druge strane, Vodnjanština je sinonim za poljoprivrednu izvrsnost, posebice u maslinarstvu. Vodnjansko maslinovo ulje smatra se jednim od najkvalitetnijih na svijetu. Ruralni krajolik obilježen je suhozidima i kažunima, kamenim poljskim kućicama koje svjedoče o težačkom životu i suživotu čovjeka s prirodom. Upravo ta dvojnost, bogata urbana povijest i duboko ukorijenjena ruralna tradicija čini Vodnjan fascinantnim primjerom istarskog identiteta.

Najpoznatije činjenice o ovom gradu

Vodnjan i njegova okolica nude jedinstven spoj povijesti, kulture i prirode. Neke od najpoznatijih znamenitosti su župna crkva sv. Blaža s najvišim istarskim zvonikom i zbirkom svetih tijela. Palača svjedoči o bogatstvu nekadašnjih plemićkih obitelji. Park kažuna jedinstveni je muzej na otvorenom posvećen tradicionalnoj gradnji suhozidom. Vodnjan je poznat i po svom istriotskom dijalektu, "bumbaro", jednom od najstarijih romanskih govora na ovom području. Svakog ljeta, grad oživi tijekom "Bumbarske fešte", proslave koja slavi lokalni identitet, tradiciju i gastronomiju.

 

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