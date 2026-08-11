Uznemirujuća snimka potresa u Kolumbiji, zgrada je nestala: 'O moj Bože'

Najmanje 132 ljudi je poginulo, a proglašeno je i izvanredno stanje nakon što je Kolumbiju u ponedjeljak pogodio jedan od najjačih potresa posljednjih godina, piše BBC u utorak ujutro.

Broj poginulih vjerojatno će rasti, a strahuje se da je još ljudi zarobljeno pod urušenim zgradama.

Potres magnitude 7,4 u 7.34 sati po lokalnom vremenu pogodio je pokrajinu Choco, priopćila je kolumbijska geološka služba. Potres se osjetio na golemom području, stotinama kilometara diljem zapadne Kolumbije.

Najviše ljudi poginulo je u gradu Pereiri, u kolumbijskoj regiji poznatoj po uzgoju kave, dok su teško pogođeni i okolni gradovi te regija Valle del Cauca.

Šire se snimke

Epicentar potresa bio je u blizini sela San José del Palmar u pokrajini Chocó, no gradonačelnik León Fabio Marín Moncada rekao je da, srećom, ondje nije bilo poginulih ni ozlijeđenih – unatoč tome što su prometnice koje vode prema gradu i iz njega oštećene.

Više od 480 ljudi ozlijeđeno je u potresima, objavila je u ponedjeljak u ažuriranom priopćenju Kolumbijska udruga glavnih gradova. Grad Pereira, udaljen oko 55 kilometara od epicentra potresa, pretrpio je neka od najtežih oštećenja.

Imágenes del temblor en colombia 🇨🇴 pic.twitter.com/eq4CPWWfyz — Ramsés (@Ramxees) August 10, 2026

Snimke čiju je autentičnost provjerio BBC prikazuju najmanje jednu zgradu koja se urušila na trgu Plaza Bolívar, glavnom gradskom trgu, dok su se krhotine i prašina rasuli po otvorenom prostoru na kojem se okupio velik broj ljudi.

Na društvenim mrežama objavljena je i snimka na kojoj se vidi kako se zgrada u Periri ruši u svega nekoliko sekundi. Ljudi u panici vrište na ulici, a čuje se kako neki uzvikuju: "O moj Bože".