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RASTE BROJ MRTVIH /

Uznemirujuća snimka potresa u Kolumbiji, zgrada je nestala: 'O moj Bože'

Uznemirujuća snimka potresa u Kolumbiji, zgrada je nestala: 'O moj Bože'
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Foto: X

Najviše ljudi poginulo je u gradu Pereiri, u kolumbijskoj regiji poznatoj po uzgoju kave, dok su teško pogođeni i okolni gradovi te regija Valle del Cauca

11.8.2026.
6:44
danas.hr
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Najmanje 132 ljudi je poginulo, a proglašeno je i izvanredno stanje nakon što je Kolumbiju u ponedjeljak pogodio jedan od najjačih potresa posljednjih godina, piše BBC u utorak ujutro. 

Broj poginulih vjerojatno će rasti, a strahuje se da je još ljudi zarobljeno pod urušenim zgradama.

Potres magnitude 7,4 u 7.34 sati po lokalnom vremenu pogodio je pokrajinu Choco, priopćila je kolumbijska geološka služba. Potres se osjetio na golemom području, stotinama kilometara diljem zapadne Kolumbije.

Najviše ljudi poginulo je u gradu Pereiri, u kolumbijskoj regiji poznatoj po uzgoju kave, dok su teško pogođeni i okolni gradovi te regija Valle del Cauca.

Šire se snimke 

Epicentar potresa bio je u blizini sela San José del Palmar u pokrajini Chocó, no gradonačelnik León Fabio Marín Moncada rekao je da, srećom, ondje nije bilo poginulih ni ozlijeđenih – unatoč tome što su prometnice koje vode prema gradu i iz njega oštećene.

Više od 480 ljudi ozlijeđeno je u potresima, objavila je u ponedjeljak u ažuriranom priopćenju Kolumbijska udruga glavnih gradova. Grad Pereira, udaljen oko 55 kilometara od epicentra potresa, pretrpio je neka od najtežih oštećenja.

 

 

Snimke čiju je autentičnost provjerio BBC prikazuju najmanje jednu zgradu koja se urušila na trgu Plaza Bolívar, glavnom gradskom trgu, dok su se krhotine i prašina rasuli po otvorenom prostoru na kojem se okupio velik broj ljudi.

 

 

Na društvenim mrežama objavljena je i snimka na kojoj se vidi kako se zgrada u Periri ruši u svega nekoliko sekundi. Ljudi u panici vrište na ulici, a čuje se kako neki uzvikuju: "O moj Bože".  

PotresKolumbijaZgrada
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