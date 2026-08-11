Zvali su je ružnom čudakinjom, a najmlađa kći Brucea Willisa godinama je zato mijenjala izgled

Tallulah Willis (32), najmlađa kći Brucea Willisa (71) i Demi Moore (63), nedavno se udala za glazbenika Justina Aceea, s kojim je u vezi od 2023. godine. Iza nje je, međutim, niz teških životnih razdoblja o kojima je godinama otvoreno govorila. Još kao djevojčicu javnost ju je nemilosrdno komentirala zbog izgleda, a posebno su je pogađale opaske da je „ružna“ i kritike njezinih izraženih crta lica i sličnosti s ocem. S vremenom je postala prava majstorica transformacija - često je mijenjala frizure, stil i izgled.

Tallulah je javno govorila o anoreksiji, depresiji, ADHD-u, problemima s ovisničkim obrascima i liječenju, a kao odrasla osoba dobila je i dijagnozu autizma, za koju je rekla da joj je pomogla bolje razumjeti sebe.

Posebno emotivno govori o ocu Bruceu, kojem je dijagnosticirana frontotemporalna demencija, pa danas upravo crte lica koje je nekad teško prihvaćala doživljava kao nešto dragocjeno jer je podsjećaju na njega.