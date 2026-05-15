Okrutna dijagnoza promijenila ga je zauvijek: Pogledajte kako Bruce Willis kopni pred očima javnosti

Bruce Willis (71) godinama je slovio za jednog od najvećih akcijskih junaka Hollywooda, no posljednjih godina njegov život obilježila je teška borba s bolešću. Sve je počelo problemima s govorom i pamćenjem koje su kolege primijetile tijekom snimanja filmova, a glumac je često djelovao zbunjeno i zaboravljao tekst. Redatelji su mu zbog toga skraćivali dijaloge, a na setu je koristio slušalicu preko koje su mu došaptavali rečenice.

Obitelj je 2022. godine otkrila da boluje od afazije, poremećaja koji utječe na komunikaciju, a kasnije mu je dijagnosticirana i frontotemporalna demencija - progresivna bolest mozga koja utječe na govor, ponašanje i osobnost. Danas Bruce Willis živi povučeno uz podršku supruge Emme (47), bivše supruge Demi Moore (63) i njihove djece, dok strani mediji navode da više ne može normalno govoriti ni čitati. Njegova borba potresla je milijune obožavatelja koji ga pamte kao neuništivog junaka iz filmova poput Umri muški i Šesto čulo.