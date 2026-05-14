Predstavnica Cipra zaludjela cijelu Europu: Od Love Islanda do eurovizijske seks-bombe

Ovogodišnja predstavnica Cipra na 70. izdanju Eurosonga, Antigoni Buxton, nije klasična glazbenica, a ni njezin ulazak u najveće glazbeno natjecanje nije bio tipičan.

Antigoni je 30-godišnja kantautorica grčko-ciparskog podrijetla koja se rodila i odrasla u Londonu. Od malena je bila zainteresirana za glazbu pa je svoj talent brusila u BRIT School, prestižnoj londonskoj školi.

Ipak nije bio njezin glazbeni talent koji ju je vinuo u zvijezde - Na ljeto 2022. godine, Antigoni se pridružila osmoj sezoni poznatog britanskog showa "Love Island". Tamo je provela tjedan dana, ali to je bilo dovoljno da se uspije probiti u javnosti.

Antigoni se na Eurosongu ne nada samo ispuniti osobnu ambiciju, već i donijeti Cipru rezultat na koji će cijeli otok biti ponosan.