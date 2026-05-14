NJENA NAJBOLJA IZDANJA

Predstavnica Cipra zaludjela cijelu Europu: Od Love Islanda do eurovizijske seks-bombe
Foto: Tobias SCHWARZ/AFP/Profimedia
Ovogodišnja predstavnica Cipra na Eurosongu je 30-godišnja kantautorica grčko-ciparskog podrijetla, Antigoni Buxton. Rođena je i odrasla u Londonu u obitelji koja je cijenila umjetnost i svoje nasljeđe. Njezina majka, Tonia Buxton, poznato je televizijsko lice i autorica kuharica koja je britanskoj publici približila grčku i ciparsku kulturu, dok je otac Paul Buxton engleski arhitekt.
Ovogodišnja predstavnica Cipra na 70. izdanju Eurosonga, Antigoni Buxton, nije klasična glazbenica, a ni njezin ulazak u najveće glazbeno natjecanje nije bio tipičan. 

Antigoni je 30-godišnja kantautorica grčko-ciparskog podrijetla koja se rodila i odrasla u Londonu. Od malena je bila zainteresirana za glazbu pa je svoj talent brusila u BRIT School, prestižnoj londonskoj školi. 

Ipak nije bio njezin glazbeni talent koji ju je vinuo u zvijezde - Na ljeto 2022. godine, Antigoni se pridružila osmoj sezoni poznatog britanskog showa "Love Island". Tamo je provela tjedan dana, ali to je bilo dovoljno da se uspije probiti u javnosti.  

Antigoni se na Eurosongu ne nada samo ispuniti osobnu ambiciju, već i donijeti Cipru rezultat na koji će cijeli otok biti ponosan. 

