ARMADA I BOYSI /

Ovo je strašno! Zaslužujemo li uopće nove stadione? Pogledajte na što liči Opus Arena nakon Kupa

Foto: Jvp Grada Osijeka
Dinamo Zagreb osvojio je Hrvatski kup pobjedom 2:0 protiv Rijeke na osječkoj Opus Arena, no finale su obilježili brojni incidenti na tribinama.

Navijači Rijeke, Armada, stigli su tek sredinom prvog poluvremena nakon sporne policijske pratnje kroz Osijek. Ubrzo su uslijedili problemi, navijač Dinama utrčao je na teren, a reakcija redara bila je vrlo spora.

Utakmicu su dodatno obilježile bakljade i topovski udari, zbog kojih je susret nakratko prekinut. Kako piše SiB.hr, nakon utakmice osječki vatrogasci objavili su fotografije oštećenja na sjevernoj tribini i uz teren nastalih zbog pirotehnike.

14.5.2026.
12:46
Sportski.net
Opus Arena, Osijek, Vatrogasci, Dinamo, Rijeka, Armada, Bad Blue Boysi
