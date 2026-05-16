Večer molitve i pjesme! Održan 'Progledaj srcem': Pogledajte tko je od poznatih bio u Areni Zagreb

Arena Zagreb u petak je otvorila vrata ovogodišnjeg izdanja najvećeg duhovno-glazbenog događaja u ovom dijelu Europe, “Progledaj srcem”, koji je okupio tisuće ljudi u molitvi, pjesmi i zajedništvu koje je ispunilo dvoranu. Večer molitve, slavljenja i zajedništva obilježili su nastupi poznatih imena kršćanske glazbe. Arenu Zagreb razgalila je posebno emotivna izvedba najmlađih izvođača.

Večer slavljenja uz poznata imena kršćanske glazbene scene

Molitva, pjesma, slavljenje i svjedočanstva isprepleli su se u trosatnom duhovno-glazbenom programu na kojem su nastupila neka od najpoznatijih imena kršćanske glazbene scene: Alan Hržica, Albina Grčić, Amorose, fra Marin Karačić, Stijepo Gleđ Markos, Vanessa Mioč, koji su zapjevali poznate pjesme: “Srce predajem Ti”, “Kao ruža”, “Nikad ne ću biti ostavljen”, “Samo želim reći ime Isus”, “Naš Bog je velik” i druge. Mlade je posebno oduševio pop-trap duo ZANAS, koji su na maloj pozornici izveli acoustic verziju svog popularnog hita “I ja sam izabran”.

Jedan od najemotivnijih trenutaka večeri, koji je vidno dirnuo okupljene, bila je izvedba pjesme “Mesija (On dolazi)”. S posebnom dječjom vjerom, snagom i iskrenošću otpjevali su ju mladi glasovi Hrvatske budućnosti - Nikol Kutnjak, Magdalena Biličić, Marino Vrgoč i Leonardo Rados.

Među poznatim uzvanicima na prvoj večeri "Progledaj srcem" bili su ministar demografije i iseljeništva Ivan Šipić, Nina Badrić i Dalibor Petko.