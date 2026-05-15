Pobuna i opći kaos na ulicama: Eskalirali nasilni prosvjedi, policija odgovorila bijesnim rudarima

Eskalirali su nasilni sukobi u bolivijskom gradu La Paz između policije i rudara koji su detonirali dinamitna punjenja u blizini sjedišta vlade.

U četvrtak su se usred prosvjeda čule male eksplozije, a mediji izvještavaju da su neki prosvjednici pokušali provaliti u predsjedničku palaču, prenosi Al Jazeera.

Sigurnosne snage prosvjednicima su odgovorile suzavcem kako bi zaustavili napade na vladine zgrade.

Tisuće rudara, poljoprivrednika i učitelja prosvjeduju u zemlji već drugi tjedan protiv ekonomskih reformi i privatizacije državnih tvrtki koje promovira desničarski predsjednik Rodrigo Paz.

Blokade cesta također su odnijele prve žrtve, kada dvije žene nisu na vrijeme stigle u bolnicu zbog barikada.

Napetosti u Boliviji rastu uglavnom zbog loše ekonomske situacije i zahtjeva za većim plaćama. Vozači javnog prijevoza, koji se žale na visoke cijene i nestašicu goriva, također se planiraju pridružiti prosvjedima.

Sadašnja vlada Rodriga Paza na vlasti je pola godine, a njezin dolazak na vlast prošlog studenog okončao je gotovo dvadesetogodišnju eru ljevičarskog Pokreta za socijalizam (MAS).