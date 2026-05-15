Kakvi prizori! Živjeli su u paklu, a sada su napokon spašeni: Ovo je kuća koja je šokirala javnost

Stravičan slučaj s Učke gdje je u nehumanim uvjetima nađeno 47 pasa i oko 30 lešina šokirao je javnost. Jučer je dobio nastavak - određen je jednomjesečni istražni zatvor 76-godišnjoj nevjenčanoj supruzi nedavno preminulog muškarca.

Za nju se sumnja da je u proteklih 10 godina sudjelovala u ubijanju i mučenju životinja. Policija je utvrdila da su njih dvoje najprije na području Kostrene, a zatim i na imanju na Učki držali pse i mačaka bez hrane i pomoći.

Na fotografijama koje donosimo je kuća na Učki iz koje su ih volonteri i veterinari izvukli, a životinje su prebacili u riječki azil. Psi su pronađeni u izrazito lošim uvjetima - pothranjeni i bolesni, a azil zbog velikog broja spašenih životinja apelira građane na donacije. Stoga ovi prekrasni prizori prikazuju koliko je ljudi željno pomoći.

