Par deset godina izgladnjivao i ubijao pse! Voditeljica azila priznaje: 'Zaigralo mi je srce kad je uhićena'

IDE U ZATVOR /

Slučaj stravičnog zlostavljanja pasa i mačaka na Učki dobio je nastavak. Određen je jednomjesečni istražni zatvor 76-godišnjoj nevjenčanoj supruzi nedavno preminulog muškarca.

Sumnja se da je u proteklih 10 godina sudjelovala u ubijanju i mučenju životinja. Policija je utvrdila da su njih dvoje najprije na području Kostrene, a zatim i na imanju na Učki držali oko 80 pasa i mačaka bez hrane i pomoći. Više od 30 ih je uginulo.

Policija je prije tri dana zaprimila dojavu veterinara koji su zbog stravičnih uvjeta oduzeli više desetaka pasa i mačaka s imanja.

"A što se tiče ovoga da je gospođa danas završila u istražnom zatvoru, kažu ljudi da se ne bi trebali veseliti ničijoj nesreći, ali ne mogu reći da, evo ja osobno, da mi nije zaigralo srce nakon takve vijesti", rekla je Merima Ferk, voditeljica azila za pse.

