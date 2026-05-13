Lelekice u 'fajtu' s izraelskom televizijom, Skorin sve objasnio: 'To je kao fora, ha-ha'

EILAT - PANDAN MAKARSKE /

Znate one štandove s tetovažama što se isperu za dva tjedna. Nema plaže na Jadranu koja nema u ponudi takav oblik "umjetnosti" svako ljeto. To se zove 'henna' tetovaža.

Izraelski turistički party grad Eilat je pandan neke naše Makarske ili Zrća, e pa sad ćete shvatiti zašto sve ovo pričam. Dakle, izraelska državna televizija je na svojem Instagramu objavila isječak s nastupa naše grupe Lelek na Eurosongu sinoć i napisali su: "Kao žena koja je pretjerala s henna tetovažama u Eilatu". To je kao fora, ha-ha. E sad očito je to postalo viralno, došlo je i do Lelekica, pa su se one oštro oglasile na svom Instagramu: "Osobito je uznemirujuće izrugivanje sa ženama koje pjevaju o ženskoj boli i patnji, dok se istovremeno pokazuje potpuni nedostatak suosjećanja i poštivanja patnje drugih".

To je onda logično izazvalo tisuće reakcija pa se na kraju televizija ispričala za šalu.