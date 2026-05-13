Trump stigao kod Xija, analitičari otkrili zašto ističe koliko su dobri!

Najbogatiji čovjek svijeta, najmoćniji čovjek i drugi najmoćniji ušli u kafić i ne ovo nije početak nekog vica, nego početak posjeta američke delegacije Pekingu. Ok nisu u kafiću, nego na grandioznom crvenom tepihu, ali to je tu negdje. Svijet nagađa hoće li Donald Trump sa kineskim liderom prekrajati kartu svijeta ili će se samo dogovoriti nešto o električnim automobilima. Paralelno svi se pitaju što će na tim sastancima Elon Musk i druga tehnološka braća.

Taj dan je stigao, kako kaže kineska koračnica - najvažniji izlet Donalda Trumpa u drugom mandatu počeo je crvenim tepihom na aerodromu, počasnom gardom i stotinama studenata s američkim i kineskim zastavicama.

Sve je bilo dovoljno grandiozno da čovjek koji voli raskoš i pompu bude zadovoljan. "Znamo već iz ovoga što se počeo događati da je protokol takav da se računa na to da predsjednik Trump mnoge stvari kroz vlastitu prizmu, da će on biti dočekan na način na koji je rijetko kada tko dočekan, i u Pekingu i uopće u svijetu, i da to može djelovati vrlo pozitivno na njegovu dobru volju", tumači povjesničar Tvrtko Jakovina.

Susret dvojice najmoćnijih ljudi na svijetu ostavljen je za četvrtak, Trumpa je na aerodromu dočekao potpredsjednik. Ukrcao se u Zvijer, i do hotela se vozio kroz drukčiju Kinu od one koju je posjetio 2017., uređeniju, ekonomski moćniju i čvršću prema Americi. Govore to i komentari stanovnika glavnog grada. "Američko gospodarstvo je u padu. Zato je došao, jer želi okrenuti stvari u boljem smjeru", rekao je Han Huiming, dok je Yi Yingping dodao da "nije pouzdan. Koliko ono ima godina, osamdeset? Prilično je star. Obožava izazivati kaos".

'Amerika želi najviše izvući'

"Bit će to monumentalni događaj", najavljivao je Trump u ožujku, predsjednik Xi dat će mi "veliki debeli zagrljaj" kad mu dođem, pisao je na svojoj mreži prije par tjedana. Ali sve što se između Amerike i Kine događalo u proteklih godinu i pol dana bilo je ustvari priprema za ovaj samit, tumači za Direkt Zvonimir Stopić, profesor na Sveučilištu Capital Normal u Pekingu. "I carine, i zabrana kupnje soje od strane Kineza, i ono oko električnih vozila što je bilo, pa oko rijetkih metala, pa oko Tajvana i prodaje oružja, da bi sad došli na tu točku gdje se dva predsjednika sreću i pokušavaju dogovoriti nekakav balans između tih dviju zemalja“, smatra Stopić.

Trump je doveo i šefove najvećih američkih tehnoloških kompanija, uključujući Elona Muska i Tima Cooka. Iza toga stoje ovi elementi - rijetki metali presudni za nove tehnologije. "Proizvodnju, rafiniranje i rudarenje kontrolira Kina. Govorimo od elementa do elementa, od 60 do 90-95 posto kontrole dolazi od strane Kine. Naravno da je svim onim tehnološkim gigantima to ključna stvar i tu Amerika želi najviše izvući", ističe Stopić.

Trump je u slabijoj poziciji

I za to će se tražiti otvaranje kineskog tržišta. Oko pitanja Tajvana s kojim SAD vojno surađuje, ostat će status quo, ali će zato rat s Iranom, kojem je Kina važan saveznik, biti neizbježna tema. "To bi mogao biti put za traženje određenog aranžmana za smirivanje situacije između Teherana i Zapada, odnosno Teherana i Sjedinjenih Država, i tu bi Kina mogla odigrati pozitivnu i važnu ulogu", zaključuje Jakovina.

Kineska strana nije dala nikakve detalje o dnevnom redu samita. Analitičari su složni da je Trumpova pozicija u odnosu na Xijevu slabija, zato i stalno ističe kako su si dobri. "On mi je prijatelj. Netko s kim se dobro slažem. I mislim da ćete vidjeti da će se dogoditi dobre stvari. Ovo će biti vrlo uzbudljivo putovanje", rekao je novinarima prije nekoliko dana.

Hoće li se dobre stvari zbilja dogoditi, znat ćemo do vikenda. U svijetu suočenom s tolikim krizama, činjenica da najmoćniji ljudi razgovaraju korak je u dobrom smjeru.