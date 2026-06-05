Domaći dečko letio prvi dan Monakom, no posebnu pažnju ukrala je njegova podrška s tribina

Prvi dan akcije na najprestižnijoj utrci sezone Formule 1 u Monte Carlu protekao je u znaku apsolutne dominacije Ferrarija. Domaći junak Charles Leclerc i momčadski kolega Lewis Hamilton postavili su najbrža vremena, no iza kulisa se odvijala prava drama. Skupi propusti obilježili su dan za konkurenciju, dok su tribine vrvjele poznatim licima.

Ferrari je u Monako stigao kao glavni favorit, a prvi dan na stazi potvrdio je te prognoze. Crveni bolidi bili su klasa za sebe, zauzevši prva dva mjesta na oba slobodna treninga. U prvoj sesiji najbrži je bio Leclerc s vremenom 1:13.978, dok je poslijepodne palicu preuzeo iskusni Lewis Hamilton, postavivši najbolje vrijeme dana od 1:13.026. Njihova agilnost u uskim zavojima Kneževine čini ih glavnim kandidatima za prvi startni red. Max Verstappen u Red Bullu bio je najbliži pratitelj s gotovo dvije desetinke sekunde zaostatka, dok vodeća momčad prvenstva, Mercedes, ima velik posao preko noći da nadoknadi tri desetinke.

Dok je Ferrari slavio, za prošlogodišnje pobjednike, momčad McLarena, dan je bio za zaborav. Lando Norris, aktualni prvak, zaustavio se na stazi tijekom drugog treninga zbog kvara na elektronici, no to je bio manji problem. Momčad je naknadno kažnjena visokom novčanom kaznom od 30.000 eura, od čega je 20.000 eura plativo odmah.

Problem je nastao jer suci nisu mogli aktivirati sustav za odvajanje kvačila (CDS) na Norrisovom bolidu, ključan za brzo uklanjanje vozila. Istraga je otkrila bizaran razlog: momčad je priznala da je "iz aerodinamičkih razloga" prelijepila prozirnu traku preko gumba za aktivaciju. Ovim potezom, kako su suci naveli, "potpuno je poništena svrha sustava". Bilo je nemoguće pritisnuti gumb bez alata, a kamoli sucima koji nose zaštitne rukavice. S obzirom na to da je momčad Racing Bulls nedavno kažnjena za sličan prekršaj, suci su bili osobito strogi, poslavši jasnu poruku svim timovima o važnosti sigurnosnih protokola. Oscar Piastri u drugom McLarenu završio je tek sedmi, s punom sekundom zaostatka.

Velika nagrada Monaka tradicionalno je magnet za slavne osobe, a ni ova godina nije iznimka. Najveću pažnju privukao je francuski nogometaš Paul Pogba, koji je viđen u paddocku. Pogba je iskoristio priliku kako bi pružio podršku domaćem vozaču Charlesu Leclercu, prognoziravši njegovu pobjedu na nedjeljnoj utrci. Uz stazu je bila i Charlesova supruga, Alexandra Leclerc. Par, koji se vjenčao u ožujku ove godine u Monaku, plijenio je pažnju fotografa, a njezina prisutnost zasigurno predstavlja dodatni vjetar u leđa vozaču Ferrarija pred najvažniji vikend u sezoni.

Prvi dan u Kneževini postavio je temelje za ostatak vikenda. Ferrari je momčad koju treba pobijediti, no pritisak je sada na njima da potvrde formu kada je najvažnije - u kvalifikacijama. Za McLaren i ostale, noć će biti duga i puna analize. Budući da je pretjecanje na uskim ulicama Monte Carla gotovo nemoguće, subotnja borba za što bolje startne pozicije bit će ključna.