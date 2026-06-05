Prvi dan Velike nagrade Monaka je iza nas: 'Sredina poretka je bliža vrhu nego ikad'

Poznata kreatorica sadržaja Formule 1 i jedna od najutjecajnijih domaćih poznavateljica „oktanskog cirkusa”, Paola Markek, dala nam je svoje dojmove nakon završetka prvog dana akcije u Monte Carlu na Velikoj nagradi Monaka 2026.

Vikend u Kneževini već je otvoren treninzima na ulicama Monte Carla, a pred momčadima su ključni dani koji odlučuju o poretku na jednoj od najzahtjevnijih staza u kalendaru. Subota, 6. lipnja, donosi završne pripreme i po mnogima najvažniji dio vikenda - treći slobodni trening od 12:30 sati te najiščekivanije kvalifikacije sezone koje počinju u 16:00 sati, uz prijenos na RTL2 i platformi Voyo.

Vrhunac slijedi u nedjelju, 7. lipnja. Program počinje uvodnom studijskom emisijom Formula na RTL-u u 14:00 sati na glavnom kanalu RTL-a, dok točno u 15:00 sati kreće prijenos utrke za Veliku nagradu Monaka, dostupan na RTL-u i platformi Voyo.

Prvi i drugi slobodni trening u Monaku su iza nas. U oba slučaja vidjeli smo Ferrari 1-2, Verstappena na trećem mjestu. Okvirno, još ima dosta vremena do kvalifikacija, ali možemo li iz ovoga već naslutiti da Ferrari ima neku vrstu prednosti i da bi to mogla biti podloga za sutrašnji kvalifikacijski dan?

Gledajući kroz prizmu Ferrarija, ako sam objektivna, mi smo već gledali ovakve treninge i bilo je jako loše. Ako sam subjektivna, apsolutno očekujem pobjedu ovog vikenda i ništa manje od toga. Obožavam da je Verstappen u oba slučaja treći, mislim da je to fenomenalno. Moramo uzeti u obzir da smo na kraju prvog treninga vidjeli crvenu zastavu koju je izazvao Hadjar. Drugi trening, da budem iskrena, nisam gledala u detalj, ali nisam vidjela da je bilo ikakvih problema van incidenta sa Norrisom i Perezom.

Bolid koji Scuderia Ferrari ima ove sezone definitivno je puno bolji nego što smo imali zadnje dvije sezone. Sigurno i zbog toga možemo očekivati Ferrari na podiju. Čak i potencijalno pobjedničko postolje barem jednog od Ferrarija.

Ferrari ulazi u ovaj vikend s velikom prednošću, a to je da su ukinuli straight mode za ovaj vikend. Nema aktivne aerodinamike, nema baterije koja toliko djeluje, zadnje krilo je pomaknuto i svi su bolidi u istom režimu. U Monaku se vozi isključivo na, ja bih rekla, mišiće, i tu Ferrari ima dodatnu priliku. Uz to, Mercedes je ukinuo dodatak na motor koji ih je činio dominantnijima ove sezone, tako da je sljedeći najjači tim po meni definitivno Ferrari.

Zato ih možemo očekivati na podiju. To je realna opcija, a ako se sve poklopi, i na pobjedničkom postolju, ali karte se moraju ozbiljno poklopiti jer kvalifikacije nisu bile dobre zadnja dva ili tri trkaća vikenda.'

Evo, sada se možemo malo maknuti od vrha. Vidjeli smo Audi i Hülkenberga te Bortoleta u Top 10 u drugom treningu, a i u prvom. Koliko od njih možemo očekivati sutra u borbi za bodove? Rekli su na prijenosu da su četvrta najbolja šasija nakon Ferrarija, Mercedesa i McLarena.

'Ja bih ih jako voljela vidjeti u toj kombinaciji. Iako mislim da Haas možda ima tu malo veće prilike od Audija, barem se do sada pokazao jačim od njih. Bilo bi lijepo vidjeti Audi, pogotovo u europskom dijelu sezone, da djeluje bolje.

Prošle godine kad smo došli u Europu bili su jako dobri. Bortoleto je bio redovito u bodovima, a Hulkenberg je bio na podiju u Silverstonu, tako da potencijala ima. Veseli me da timovi iz sredine mogu konkurirati za peto, šesto mjesto. To pokazuje da su timovi sve izjednačeniji.

Meni se to sviđa jer ne očekujem dominaciju jednog tima. Poanta Formule 1 je da ne postoji jedna momčad koja dominira deset godina. Upravo se išlo na to da se ne ponovi Mercedesova situacija, pa me veseli da više timova može konkurirati i unijeti novu dinamiku u borbu za postolja.'