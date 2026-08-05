Sa strane kratko, a gore duže ili samo vrhove? Frizer objavio kako je ošišao Luku Modrića

SVE ZA PET /
Plavuša u ljetnoj haljini stigla na tribinu, a utakmicu više nitko nije ni gledao
Primio ga je Zaroon Muhammad preko reda, nije se Luka morao ni naručiti
Luka Modrić je nakon napornog SP-a i kratkog odmora, s Milanom na pripremama u Australiji gdje počinje svoju novu sezonu za posrnulog giganta.
Uhvatio je legendarni hrvatski kapetan malo vremena između treninga i utakmica pa svratio na šišanje. Primio ga je Zaroon Muhammad preko reda, nije se Luka morao ni naručiti, ali pod uvjetom da objavi na svom Instagramu kako je šišao legendu.
I objavio je... uz neku moderniju glazbu kakva ne ide niti uz Lukin karakter, a ni uz njegovu frizuru. Valjda ga je barem ponudio cedevitom.