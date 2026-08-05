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TREBA GELA? /

Sa strane kratko, a gore duže ili samo vrhove? Frizer objavio kako je ošišao Luku Modrića

Sa strane kratko, a gore duže ili samo vrhove? Frizer objavio kako je ošišao Luku Modrića
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Foto: FAMO/BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia

Primio ga je Zaroon Muhammad preko reda, nije se Luka morao ni naručiti

5.8.2026.
19:12
Sportski.net
FAMO/BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia
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Luka Modrić je nakon napornog SP-a i kratkog odmora, s Milanom na pripremama u Australiji gdje počinje svoju novu sezonu za posrnulog giganta. 

Uhvatio je legendarni hrvatski kapetan malo vremena između treninga i utakmica pa svratio na šišanje. Primio ga je Zaroon Muhammad preko reda, nije se Luka morao ni naručiti, ali pod uvjetom da objavi na svom Instagramu kako je šišao legendu. 

I objavio je... uz neku moderniju glazbu kakva ne ide niti uz Lukin karakter, a ni uz njegovu frizuru. Valjda ga je barem ponudio cedevitom. 

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