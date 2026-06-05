Camara do prve startne pozicije u Monaku nakon drame i popravka bolida

Brazilski vozač Rafael Camara osigurao je svoju prvu startnu poziciju u karijeri Formule 2 na najprestižnijoj pozornici - legendarnim ulicama Monte Carla.

U kvalifikacijama koje su obilovale uzbuđenjima, vozač Invicta Racinga postavio je nevjerojatno vrijeme od 1:20.923, no put do tog uspjeha bio je sve samo ne jednostavan, obilježen incidentom, oštećenim bolidom i napetim iščekivanjem.

Kvalifikacije u Kneževini predstavljaju jedan od najvećih izazova u kalendaru motorsporta. Uske ulice, neposredna blizina zaštitnih ograda i nedostatak zona za izlijetanje ne praštaju ni najmanju pogrešku. Svaki milimetar staze je važan, a svaka desetinka sekunde može značiti razliku između slave i razočaranja. Zbog specifičnosti staze, kvalifikacije Formule 2 tradicionalno se održavaju u dvije odvojene skupine kako bi se smanjila gužva na stazi i vozačima omogućio prostor za brzi krug. Camara je bio dio prve, skupine A, koja je otvorila borbu za prestižnu nedjeljnu utrku.

Nevjerojatan preokret u skupini A

Sesija za prvu skupinu vozača započela je s velikim očekivanjima, no za Camaru se ubrzo pretvorila u noćnu moru. U jednom od svojih ranih pokušaja, Brazilac je napravio pogrešku i udario u ogradu, oštetivši pritom ovjes na svom bolidu. S vidljivim oštećenjem, morao se polako vratiti u boks, a njegove nade u dobar rezultat činile su se uništenima. Sudbina mu se, međutim, osmjehnula. Nedugo zatim, John Bennett iz tima Trident izgubio je kontrolu nad bolidom i udario u zid na prvom zavoju, Sainte Dévote, što je uzrokovalo crvenu zastavu i prekid sesije.

Foto: Ricardo Larreina/imago sportfotodienst/Profimedia

Taj prekid bio je spas za Camaru i njegov tim Invicta Racing. Dok su redari uklanjali Bennettov bolid, mehaničari su se bacili na posao i u nevjerojatno kratkom roku uspjeli popraviti oštećeni ovjes. Kada je sesija nastavljena, ostalo je tek nekoliko minuta za postavljanje brzog kruga. Pod ogromnim pritiskom, Camara se vratio na stazu i odvezao krug koji je zapanjio sve prisutne. Njegovo vrijeme od 1:20.923 ne samo da ga je postavilo na vrh poretka skupine A, već je postavilo i izuzetno visok standard za vozače iz druge skupine. Iza njega su se plasirali Alex Dunne iz Rodin Motorsporta, sa zaostatkom od 0,110 sekundi, te Dino Beganovic iz DAMS Lucas Oila.

Tsolov najbrži u drugoj skupini

Nakon drame u prvoj sesiji, na stazu su izašli vozači iz skupine B, suočeni s jasnim zadatkom - nadmašiti Camarin impresivan rezultat. Borba je bila neizvjesna, a na vrhu su se izmjenjivali brojni vozači. Na kraju je najbrže vrijeme u svojoj skupini postavio bugarski vozač Nikola Tsolov iz tima Campos Racing, s krugom od 1:21.053.

Iako je to bio sjajan napor, vrijeme je bilo za nijansu sporije od Camarinog, što znači da će Tsolov startati s drugog mjesta u glavnoj nedjeljnoj utrci. Njegov rezultat ipak potvrđuje odličnu formu i postavlja ga kao ozbiljnog konkurenta za pobjedu. Iza Tsolova, u drugoj skupini, plasirali su se Martinius Stenshorne i Kush Maini, zaokruživši tako vrh poretka za nedjeljnu utrku. Cjelovite rezultate kvalifikacija Formule 2 moguće je pronaći na službenim stranicama natjecanja.

Osvajanje prve startne pozicije, posebno na stazi poput Monaka gdje je pretjecanje gotovo nemoguće, stavlja Rafaela Camaru u idealnu poziciju pred nedjeljnu glavnu utrku. Njegova priča o povratku nakon incidenta služi kao podsjetnik na nepredvidivost i dramu koje samo motorsport može ponuditi. Pred nama su dvije uzbudljive utrke, a nakon ovakvih kvalifikacija, očekivanja su veća no ikad.