Potpuni lom u Kanadi: Sigurnosni automobil dominirao, a senzacija stigla do prve pobjede

Norveški vozač Martinius Stenshorne pobjednik je kaotične glavne utrke Formule 2 za Veliku nagradu Kanade, ostvarivši svoju prvu pobjedu u karijeri u natjecanju koje je obilježeno brojnim incidentima i prekidima.

Na legendarnoj stazi Gilles Villeneuve, vozač tima Rodin Motorsport pokazao je iznimnu mirnoću i vještinu u teškim uvjetima, završivši ispred momčadskog kolege Alexa Dunnea i vodećeg u prvenstvu, Gabrielea Minija, koji je upotpunio pobjedničko postolje. Nedjeljna utrka bila je potpuna suprotnost subotnjem sprintu i savršen prikaz nepredvidivosti motorsporta.

Nedjeljno poslijepodne u Montrealu donijelo je hladne i promjenjive uvjete, s konstantnom prijetnjom kiše koja je stazu činila izuzetno skliskom i opasnom. Iako je utrka započela na suhom, nis_ke temperature asfalta predstavljale su ogroman izazov za vozače u održavanju optimalne temperature guma. S pole pozicije krenuo je Laurens van Hoepen, no ubrzo je postalo jasno da će ovo biti utrka preživljavanja, a ne samo brzine.

Već u prvim krugovima počeli su se redati incidenti. Niz izlijetanja i kontakata doveo je do toga da je sigurnosni automobil postao gotovo redoviti prizor na stazi. Kaos je eskalirao iz kruga u krug, a lista odustajanja postajala je sve duža. Ukupno sedam vozača nije uspjelo završiti utrku, što dovoljno govori o težini uvjeta. Među onima koji su svoju utrku završili prije vremena bili su i vozači s visokim startnim pozicijama, uključujući i osvajača pole pozicije Van Hoepena. Njemu su se na listi odustajanja pridružili Ritomo Miyata, Oliver Goethe, Dino Beganovic, Rafael Villagomez, John Bennett i Emerson Fittipaldi Jr.

Zbog brojnih incidenata, periodi pod sigurnosnim automobilom fragmentirali su tijek utrke, neutralizirajući stečene prednosti i neprestano preslagujući poredak. Utrka je na kraju i završila pod pratnjom sigurnosnog automobila, što je spriječilo bilo kakve napade u posljednjim trenucima i zacementiralo pozicije. Nakon utrke, dodatne kazne od deset sekundi dodijeljene su Joshui Dürksenu i Romanu Bilinskom, što ih je dodatno gurnulo u poretku.

U takvim okolnostima, najboljim se pokazao Martinius Stenshorne. Mladi Norvežanin vozio je zrelu i pametnu utrku, izbjegavajući nevolje koje su snašle mnoge njegove konkurente. Njegova sposobnost da ostane smiren pod pritiskom i prilagodi se skliskim uvjetima donijela mu je prvu, i zasigurno najslađu, pobjedu u Formuli 2. Njegov uspjeh upotpunio je timski kolega iz Rodin Motorsporta, Alex Dunne, koji je osvojio drugo mjesto. Dvostruko postolje za momčad predstavlja fantastičan rezultat i nagradu za sjajno odrađen posao u pripremi bolida za nepredvidive kanadske uvjete.

Dunneov rezultat posebno je impresivan s obzirom na to da je u subotnjoj sprint utrci zaradio kaznu od deset sekundi koja ga je izbacila iz bodova, pokazavši tako iznimnu mentalnu snagu i brzinu oporavka.

Treće mjesto osvojio je Gabriele Mini, vozač tima MP Motorsport. Iako nije uspio doći do pobjede, treće mjesto i vrijedni bodovi bili su dovoljni da dodatno učvrsti svoje vodstvo u ukupnom poretku prvenstva. Talijan je pokazao dosljednost tijekom cijelog vikenda i iskoristio probleme svojih glavnih rivala. Nikola Tsolov iz Campos Racinga završio je kao četvrti, ostvarivši još jedan solidan rezultat, dok je pobjednik subotnje sprint utrke, njegov momčadski kolega Noel Leon, glavnu utrku završio na osmom mjestu, osiguravši i posljednji bod koji se dodjeljivao.