Sonja Kovač proslavila 42. rođendan uz dvogodišnju kćer: 'Sve što jedna mama može poželjeti'

Bivša glumica i influencerica, Sonja Kovač, proslavila je svoj 42. rođendan na najslađi mogući način. Daleko od velikih proslava po kojima je nekada bila poznata, ovaj je rođendan posvetila onome što joj danas najviše znači - svojoj obitelji. Dirljivim videom podijelila je trenutak koji joj je, kako je sama napisala, ispunio sve rođendanske želje.

Najslađa rođendanska pjesma

U objavi koja je raznježila njezine brojne pratitelje, Sonja je podijelila video u kojem joj njezina kćerkica Bella May (2) pjevuši "Sretan rođendan". "Što jedna mama može više poželjeti za rođendan od ovog glasića koji joj od jutra pjevuši sretan rodendan!", napisala je Kovač uz objavu koja odiše obiteljskom toplinom. Osim pjesme, Sonja je pokazala i druge neprocjenjive poklone: raskošan buket cvijeća i presladak crtež s dječjim žvrljotinama, na kojem je uredno ispisan i datum, "18.6.26.". Za ovu prigodu mama i kći nosile su i usklađene ružičaste odjevne kombinacije. Brojni pratitelji i poznati prijatelji pridružili su se čestitkama u komentarima, poručujući kako su obje "medene" i šaljući im "divne želje".

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Mirnija proslava ovaj put

Ovogodišnja intimna proslava uvelike se razlikuje od Sonjinih prijašnjih rođendana, koje je javnost navikla pratiti kroz atraktivne fotografije s egzotičnih putovanja, poput proslave 38. rođendana u Las Vegasu. Nekadašnja glumica, poznata po ulozi Viki u seriji "Zauvijek susjedi", u potpunosti je posvećena majčinstvu i influencerskoj karijeri.

Sonja i njezin dugogodišnji partner i zaručnik Goran Mandić, koji se rijetko pojavljuje u javnosti, postali su roditelji malene Belle May u svibnju 2024. godine. Influencerica je s javnošću hrabro dijelila detalje njihovog dugog i teškog puta do roditeljstva. U nekoliko je navrata otvoreno govorila o postupcima potpomognute oplodnje, čime je postala inspiracija i podrška mnogim ženama koje se suočavaju sa sličnim izazovima. Njezine objave sada su ispunjene trenucima iz "života jedne mame", a umjesto dalekih putovanja, dan proveden s kćeri, najljepši joj je dar.