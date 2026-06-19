Srbijanska ministrica u centru afere zbog imovine u Hrvatskoj: Procurili detalji

Srbijanska ministrica rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović dospjela je pod povećalo državne Agencije za sprečavanje korupcije nakon saznanja da je suvlasnica tvrtke Kulturistria u Hrvatskoj i da tu imovinu nije prijavila, pišu u petak beogradski mediji.

Ministrica Đedović Handanović naknadno je ranije ovog tjedna potvrdila da je suvlasnica tvrtke Kulturistria d.o.o., nakon što su i srbijanski i hrvatski mediji objavili da je, osim nje, suvlasnik te tvrtke i glumac Goran Bogdan.

Agencija za sprečavanje korupcije pokrenula je postupak izvanredne provjere točnosti i potpunosti podataka iz Izvješća o imovini i prihodima ministrice Dubravke Đedović Handanović, rečeno je u Agenciji beogradskom portalu Nova.rs. U postupku provjere, Agencija sukladno Zakonu o sprečavanju korupcije, "pribavlja podatke od drugih tijela javne vlasti, pravnih i fizičkih osoba i, nakon analize svih prikupljenih podataka, donosi odluku o eventualnom postojanju povrede Zakona", navodi se u odgovoru agencije tom portalu.

Prethodno je ta agencija u odgovoru na upit medija navela da je "u izvješću dostavljenom 8. lipnja 2026., javna dužnosnica Dubravka Đedović Handanović prijavila vlasništvo u pravnoj osobi Kulturistria d.o.o Zagreb, Republika Hrvatska“. Njezin udio u toj tvrtki je 35 posto, a nominalna vrijednost je 101.340 eura.

Šarović pokrenuo aferu

Aferu je u javnosti pokrenuo Nemanja Šarović, nekadašnji stranački kolega aktualnog srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića i bivši zamjenik predsjednika u Srpskoj radikalnoj stranci Vojislava Šešelja, a danas predsjednik oporbenog pokreta "Ljubav, vjera, nada" i suradnik lokalne televizije KTV Zrenjanin.

"Sva moja imovina i vlasništvo nad pravnim osobama u Srbiji i inozemstvu uredno su prijavljeni Agenciji za sprečavanje korupcije", navela je ministrica nakon Šarovićeve objave, ustvrdivši da Kulturistria ne ostvaruje nikakvu dobit, nema aktivnosti, ni zaposlenike.

Navela je i da, kao jedinu imovinu i vrijednost u toj tvrtki, ima zemljište koje je kupila prije stupanja na dužnost ministrice rudarstva i energetike u srbijanskoj vladi.

Izjavila je da je svu svoju imovinu, uključujući i vlasništvo nad pravnim osobama, prijavila Agenciji za sprečavanje korupcije, ali se pokazalo da je to učinila tek 8. lipnja ove godine, nakon objava u medijima.