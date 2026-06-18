Vučić objavio snimku susreta s Catherine Zeta-Jones: Evo što joj je poklonio

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić ugostio je u Beogradu poznatu holivudsku glumicu Catherine Zeta-Jones, s kojom se fotografirao i poklonio joj je veliki buket cvijeća.

Nije poznat razlog njezina posjeta, kao ni je li došla s pratnjom, no Vučić se o svemu pohvalio na društvenim mrežama.

Srpski predsjednik objavio je snimku susreta na Instagramu i otkrio: "Imao sam izuzetno zadovoljstvo da ugostim jednu od najvećih holivudskih zvijezda Catherine Zeta-Jones, glumicu koja je i čuvenom Zorou uzela dio slave. Posebno me raduje što Srbija i Beograd postaju sve prepoznatljiviji na karti svjetske filmske industrije".

Vučić je dodao kako sve više producenata, redatelja i glumaca otkiva ono što građani Srbije odavno znaju - "da naša zemlja nudi vrhunske lokacije, talentirane ljude i gostoprimstvo koje se dugo pamti".

Vučić tvrdi d će uskoro u Beogradu biti jednako vjerojatno sresti holivudsku zvijezdu i susjeda.

Zeta-Jones slovi za jednu od najistaknutijih britanskih glumica svoje generacije. Karijeru je počela u britanskim mjuziklima, a svjetsku slavu stekla u filmovima "The Mask of Zorro" i "Traffic" te mjuziklu "Chicago".