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U BEOGRADU /

Vučić objavio snimku susreta s Catherine Zeta-Jones: Evo što joj je poklonio

Vučić objavio snimku susreta s Catherine Zeta-Jones: Evo što joj je poklonio
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Foto: buducnostsrbijeav/Instagram

'Posebno me raduje što Srbija i Beograd postaju sve prepoznatljiviji na karti svjetske filmske industrije', poručio je Vučić

18.6.2026.
15:12
Dunja Stanković
buducnostsrbijeav/Instagram
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Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić ugostio je u Beogradu poznatu holivudsku glumicu Catherine Zeta-Jones, s kojom se fotografirao i poklonio joj je veliki buket cvijeća. 

Nije poznat razlog njezina posjeta, kao ni je li došla s pratnjom, no Vučić se o svemu pohvalio na društvenim mrežama. 

Srpski predsjednik objavio je snimku susreta na Instagramu i otkrio: "Imao sam izuzetno zadovoljstvo da ugostim jednu od najvećih holivudskih zvijezda Catherine Zeta-Jones, glumicu koja je i čuvenom Zorou uzela dio slave. Posebno me raduje što Srbija i Beograd postaju sve prepoznatljiviji na karti svjetske filmske industrije".

Vučić je dodao kako sve više producenata, redatelja i glumaca otkiva ono što građani Srbije odavno znaju - "da naša zemlja nudi vrhunske lokacije, talentirane ljude i gostoprimstvo koje se dugo pamti". 

Vučić tvrdi d će uskoro u Beogradu biti jednako vjerojatno sresti holivudsku zvijezdu i susjeda. 

Zeta-Jones slovi za jednu od najistaknutijih britanskih glumica svoje generacije. Karijeru je počela u britanskim mjuziklima, a svjetsku slavu stekla u filmovima "The Mask of Zorro" i "Traffic" te mjuziklu "Chicago". 

SrbijaAleksandar VučićCatherine Zeta-jonesGlumicaHollywoodBeogradSrbija
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