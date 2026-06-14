Vučić otvorio dušu: 'Oduvijek se nadaju da će mi otkazati srce. A što sam ja to skrivio?'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je poslije devet godina mandata zadovoljan s onime što je vlast učinila. Osvrnuo se i na vrijeme kada je bio premijer i kazao da su tada prošli kroz 'strašne poplave'.

"Krenula je migrantska kriza, zatim smo imali u vrijeme predsjedničkog mandata i koronu, početak sukoba u Ukrajini, turbulencija koliko hoćete", poručio je Vučić.

Istaknuo je i da su mogli puno više toga učiniti te da je najnesretniji kad vidi da "nisu pokazali dovoljno brige prema običnom čovjeku". Zato, rekao je Vučić, vlast mora primijetiti svoje greške, prihvatiti ih i mijenjati se, piše Blic.

'Oduvijek se nadaju da mi otkaže srce'

Vučić se osvrnuo i na kritike političkih protivnika prethodnih godina.

"Oduvijek su se nadali da će mi se nešto dogoditi ili da mi otkaže srce ili nešto druge. I sve je to legitimno. Ali drugo, mnogo važnije iz toga, shvatili ste tko je odlučivao o tome i kome sam smetao", rekao je Vučić i doda da je uvijek smetao stranom faktoru zbog svoje politike slobodne Srbije.

Ponovno se osvrnuo na ostavku koju je ranije najavio, kazavši da je još 2014. shvatio koliko je teško biti predsjednik.

"Ja sam mislio da svi ljudi vide koliko se borim, trudim i radim. Činilo mi se da svaki čovjek to mora poštovati. Nekada sam, sada više ne mogu toliko raditi. Nekada sam stvarno radio po, nećete vjerovati, po 15 sati dnevno. Pustite to što se metaforično kaže: 'Ej, radi 15 sati' Nitko ne radi. Ja sam tada stvarno radio po 15 sati dnevno", rekao je Vučić i dodao da to "nije normalno".

Nakon toga su, rekao je Vučić, krenuli brojni medijski napisi protiv njega iza kojih je stajao tadašnji šef Delegacije EU u Srbiji Michael Davenport.

"Onda sam se zapitao 'a što sam ja to skrivio, zbog čega?'. A onda shvatite da niste krivi zbog toga što dobro i uspješno vodite zemlju, već da ste u stvari baš zbog toga krivi. Dakle, ako svoju zemlju vodiš dobro i ako ne služiš tuđim interesima, da, tada si kriv, i moraš to prihvatiti", rekao je Vučić i dodao da od tada to prihvaća na nekakav "sportski način".