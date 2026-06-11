Vučić sretan kao malo dijete: Dobio dar od sportske ikone, pa se odmah počeo igrati
Kad dobiješ potpisani reket od najvećeg svih vremena, teško je sakriti oduševljenje. Upravo to pokazao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tijekom susreta s legendarnim Lin Danom, u zgradi Generalnog sekretarijata predsjednika Republike čovjekom kojeg mnogi smatraju najboljim badminton igračem u povijesti. Nakon što je na poklon dobio reket i lopticu, Vučić je nekoliko minuta zaboravio na državničke obveze i prepustio se sportskom raspoloženju.
Fotografi su tako uhvatili predsjednika kako s osmijehom razgledava novi "trofej", proučava autogram na reketu, pozira s badminton legendom, ali i okušava se u nekoliko poteza s lopticom. Sudeći prema izrazima lica, poklon je pogodio ravno u metu, a Vučić je barem nakratko djelovao kao dječak koji je upravo raspakirao omiljenu igračku.
Galerija koja slijedi otkriva kako je izgledao trenutak kada je srbijanski predsjednik nakratko postao badminton entuzijast.