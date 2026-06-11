One su baš pretjerale s filterima: Lica im ne liče na stvarnost i misle da nitko ne primjećuje

Instagram filtriranje postalo je svakodnevica, ali ponekad ide predaleko. Selfiji su uređeni do neprepoznatljivosti, boje kože postaju nerealno savršene, oči prevelike, usne previše naglašene - stvarnost nestaje iza digitalne maske.

Ono što je nekada bila zabava i kreativnost, pretvara se u bizarnu verziju stvarnosti koja često izaziva smijeh, zgražanje ili frustraciju kod promatrača.

Zavirili smo na Reddit i izabrali najgore primjere pretjeranih filtera. Od lica potpuno transformiranih u digitalne klaunove, preko selfija koji više ne podsjećaju na stvarne ljude, do apsurdno izduženih ili previše zasićenih fotografija - ovi primjeri jasno pokazuju kako filteri mogu otići predaleko.

Ove fotografije služe kao podsjetnik da stvarnost ne zahtijeva savršenstvo i da je autentičnost uvijek atraktivnija od digitalno izmijenjene verzije sebe. Pogledajte galeriju i uvjerite se kako Instagram filteri ponekad više zbunjuju nego uljepšavaju.