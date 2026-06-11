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KAOS NA MREŽAMA /

One su baš pretjerale s filterima: Lica im ne liče na stvarnost i misle da nitko ne primjećuje

One su baš pretjerale s filterima: Lica im ne liče na stvarnost i misle da nitko ne primjećuje
Foto: Reddit
Društvene mreže često prikazuju idealiziranu verziju stvarnosti, koja rijetko odražava pravu svakodnevicu ljudi. Razlog tome leži u brojnim filterima, Photoshopu i drugim alatima za uređivanje koji mijenjaju izgled lica, tijela i okoline. Kada takve savršeno uređene slike dođu do drugih, prirodna reakcija može biti frustracija, uspoređivanje ili čak zgražanje. Ljudi se često zaborave prisjetiti da ono što vide nije stvarnost, već pažljivo kreirana iluzija - savršeni kadar koji skriva nesavršenosti, bore, sjene i prave emocije. Upravo zbog toga važno je razvijati kritički pogled na sadržaj na društvenim mrežama, shvatiti da filteri i digitalna manipulacija oblikuju percepciju i ne dopustiti da nas virtualna stvarnost mami u osjećaj manjka ili nezadovoljstva sobom. Umjesto toga, korisno je cijeniti autentičnost, male nesavršenosti i stvarne trenutke jer prava ljepota i sreća leže u stvarnom životu, a ne u savršenim pikselima.
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Instagram filtriranje postalo je svakodnevica, ali ponekad ide predaleko. Selfiji su uređeni do neprepoznatljivosti, boje kože postaju nerealno savršene, oči prevelike, usne previše naglašene - stvarnost nestaje iza digitalne maske.

Ono što je nekada bila zabava i kreativnost, pretvara se u bizarnu verziju stvarnosti koja često izaziva smijeh, zgražanje ili frustraciju kod promatrača.

Zavirili smo na Reddit i izabrali najgore primjere pretjeranih filtera. Od lica potpuno transformiranih u digitalne klaunove, preko selfija koji više ne podsjećaju na stvarne ljude, do apsurdno izduženih ili previše zasićenih fotografija - ovi primjeri jasno pokazuju kako filteri mogu otići predaleko.

Ove fotografije služe kao podsjetnik da stvarnost ne zahtijeva savršenstvo i da je autentičnost uvijek atraktivnija od digitalno izmijenjene verzije sebe. Pogledajte galeriju i uvjerite se kako Instagram filteri ponekad više zbunjuju nego uljepšavaju.

11.6.2026.
13:32
Lorena Motik
Reddit
FilterInstagramKaosFotografije
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