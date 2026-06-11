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SERENA WILLIAMS /

Teniska prvakinja vratila se na teren vitkija no ikad: Radi injekcija za mršavljenje na meti kritika

Teniska prvakinja vratila se na teren vitkija no ikad: Radi injekcija za mršavljenje na meti kritika
Foto: Juergen Hasenkopf
Nakon rođenja kćeri Olympije 2017. i Adire 2023., tijelo koje joj je donijelo 23 Grand Slam titule počelo se mijenjati. "Nikada nisam uspjela doći do težine na kojoj sam trebala biti, bez obzira na to što sam radila", objasnila je.
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Serena Williams (44), žena čije je ime sinonim za tenisku dominaciju, nakon završetka karijere 2022. zakoračila je u novu eru kao majka i poduzetnica. Njezina nedavna fizička transformacija pokrenula je lavinu komentara, a iza nje stoji priča o frustraciji, kontroverznoj odluci i novom pogledu na zdravlje. Nedavno se vratila natrag na teren nakon čak 1375 dana izbivanja i odmah upisala pobjedu na turniru u Queen's Clubu.

11.6.2026.
6:59
Hot.hr
Owen Hammond/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia
Serena WiliamsTenisOzempicMršavljenje
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