Teniska prvakinja vratila se na teren vitkija no ikad: Radi injekcija za mršavljenje na meti kritika

Serena Williams (44), žena čije je ime sinonim za tenisku dominaciju, nakon završetka karijere 2022. zakoračila je u novu eru kao majka i poduzetnica. Njezina nedavna fizička transformacija pokrenula je lavinu komentara, a iza nje stoji priča o frustraciji, kontroverznoj odluci i novom pogledu na zdravlje. Nedavno se vratila natrag na teren nakon čak 1375 dana izbivanja i odmah upisala pobjedu na turniru u Queen's Clubu.