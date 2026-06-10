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HEROJ, A NE ZLOČINAC /

Kakve scene! Sudac kojem je zabranjen ulazak u SAD vratio se u domovinu kao junak

Kakve scene! Sudac kojem je zabranjen ulazak u SAD vratio se u domovinu kao junak
Foto: Abuukar Mohamed Muhidin/AFP/Profimedia
Somalijski sudac Omar Artan vratio se u domovinu nakon što su mu Sjedinjene države zabranile ulazak.
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Somalijski sudac Omar Artan, kojemu je u subotu odbijen ulazak u Sjedinjene Države, neće suditi na Svjetskom prvenstvu koje počinje u četvrtak, ali je u domovini dočekan kao heroj.

Američka Carinska i granična zaštita (CBP) je objasnila da je "6. lipnja somalijski državljanin stigao u međunarodnu zračnu luku Miami iz međunarodne zračne luke Istanbul (...). Tijekom formalnosti, putnik je podvrgnut dodatnoj provjeri, rutinskom koraku", prenosi agencija France Presse.

"Nakon provjere, putnik, sudac Svjetskog prvenstva, proglašen je neprihvatljivim zbog problema vezanih uz provjeru njegove prošlosti i odbijen mu je ulazak", dodala je agencija, koja je dio Ministarstva domovinske sigurnosti. Somalija je jedna od mnogih zemalja čiji su građani podložni zabrani putovanja u Sjedinjene Države koju je nametnula Trumpova administracija.

ESPN piše kako je razlog odbijanja somalijskog suca "povezanost s osumnjičenim članovima terorističkih organizacija", kazao je dužnosnik Sjedinjenih Država.

Uslijedile su zanimljive scene prilikom Artanova povratka u Somaliju. Naime, njegovi su ga zemljaci dočekali na zračnoj luci u Mogadishuu kao da je osvojio Svjetsko prvenstvo. To možete pogledati OVDJE.

10.6.2026.
10:42
Sportski.net
Abuukar Mohamed Muhidin/AFP/Profimedia
SomalijaSvjetsko Prvenstvo 2026.Sudac
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