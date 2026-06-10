Brutalne scene iz Belfasta: Ogorčeni zbog napada migranta demolirali grad i sukobili se s policijom

U sjevernoirskom Belfastu i škotskom Glasgowu izbili su masovni neredi protiv imigracije nakon napada nožem na lokalnog stanovnika. Val prosvjeda odgovor je na uhićenje muškarca iz Sudana, koji je napao jednu osobu. Stotine uglavnom maskiranih prosvjednika blokirale su ceste u Belfastu, zapalile gradski autobus i nekoliko privatnih automobila te oštetile trgovine u vlasništvu imigranata zapaljivim bocama.

Policija je morala intervenirati i u obližnjem Antrimu i u Glasgowu, gdje se izvorno mirno okupljanje pretvorilo u agresivne sukobe i završilo uhićenjima. Nasilne incidente oštro je osudila prva ministrica Sjeverne Irske Michelle O'Neill, koja je ponašanje maskiranih skupina opisala kao odvratan kukavičluk i pozvala javnost da ostane mirna. Prema njezinim riječima, zastrašivanje i rasizam na ulicama nemaju opravdanja. Prosvjedi odražavaju dugotrajne napetosti i neslaganje među dijelovima stanovništva Sjeverne Irske i Škotske s kontinuiranim prihvaćanjem izbjeglica u zemlju, dok policija u oba grada i dalje održava pojačanu budnost.

Muškarac optužen za pokušaj ubojstva u napadu nožem u ponedjeljak navečer, 30-godišnji Sudanac, tereti se i za posjedovanje predmeta s oštricom i za prijetnje ubojstvom. U srijedu bi se trebao pojaviti na sudu, kada će javnosti u Sjevernoj Irskoj biti poznato njegovo ime.