FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BUKTI BELFAST /

Kaos na ulicama: Maskirani muškarci zapalili kante i autobus, šire se neredi zbog zločina koji je razbjesnio grad

Kaos na ulicama: Maskirani muškarci zapalili kante i autobus, šire se neredi zbog zločina koji je razbjesnio grad
×
Foto: Lab Mo/SOPA Images/Shutterstock Editorial/Profimedia

Muškarac optužen za pokušaj ubojstva u napadu nožem u ponedjeljak navečer, 30-godišnji Sudanac, tereti se i za posjedovanje predmeta s oštricom i za prijetnje ubojstvom

10.6.2026.
6:32
Hina
Lab Mo/SOPA Images/Shutterstock Editorial/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Prosvjednici su zapalili autobus u Belfastu u utorak nakon što su izbili neredi na antiimigrantskim demonstracijama organiziranima kao odgovor na pokušaj ubojstva u gradu u ponedjeljak navečer.

"Sporadična žarišta nereda izbila su večeras na brojnim lokacijama diljem Sjeverne Irske, uključujući incidente u kojima je zapaljeno nekoliko vozila", rekao je viši dužnosnik Policijske službe Sjeverne Irske (PSNI) Ryan Henderson.

Kaos na ulicama: Maskirani muškarci zapalili kante i autobus, šire se neredi zbog zločina koji je razbjesnio grad
Foto: Lab Mo/SOPA Images/Shutterstock Editorial/Profimedia
Kaos na ulicama: Maskirani muškarci zapalili kante i autobus, šire se neredi zbog zločina koji je razbjesnio grad
Foto: Lab Mo/SOPA Images/Shutterstock Editorial/Profimedia

"Ponovno apeliramo na smirenost i molimo sve utjecajne glasove u lokalnim zajednicama da potiču mirne prosvjede i obeshrabre svako sudjelovanje u nasilju ili neredima", dodao je Henderson. 

Maskirani muškarci zapalili su kante za smeće i ugurali ih u autobus Glider na cesti Newtownards na istoku grada u utorak navečer.

Do nereda je došlo dok se gomila okupljala u tom području na zakazanom prosvjedu protiv imigracije.

Kaos na ulicama: Maskirani muškarci zapalili kante i autobus, šire se neredi zbog zločina koji je razbjesnio grad
Foto: Lab Mo/SOPA Images/Shutterstock Editorial/Profimedia
Kaos na ulicama: Maskirani muškarci zapalili kante i autobus, šire se neredi zbog zločina koji je razbjesnio grad
Foto: Lab Mo/SOPA Images/Shutterstock Editorial/Profimedia

Žrtva teško ozlijeđena

Lokalni mediji izvijestili su o blokiranim cestama u Belfastu i drugim dijelovima Sjeverne Irske. 

Ministar obrazovanja Sjeverne Irske Paul Givan upozorio je da će svako nasilje na antiimigracijskim demonstracijama "odvratiti pozornost" od poruke koju prosvjednici žele poslati.

Muškarac optužen za pokušaj ubojstva u napadu nožem u ponedjeljak navečer, 30-godišnji Sudanac, tereti se i za posjedovanje predmeta s oštricom i za prijetnje ubojstvom. U srijedu bi se trebao pojaviti na sudu, kada će javnosti u Sjevernoj Irskoj biti poznato njegovo ime.

Kaos na ulicama: Maskirani muškarci zapalili kante i autobus, šire se neredi zbog zločina koji je razbjesnio grad
Foto: Lab Mo/SOPA Images/Shutterstock Editorial/Profimedia
Kaos na ulicama: Maskirani muškarci zapalili kante i autobus, šire se neredi zbog zločina koji je razbjesnio grad
Foto: Lab Mo/SOPA Images/Shutterstock Editorial/Profimedia

U Sjevernu Irsku je ušao iz Irske u veljači 2023., nakon što je doletio iz Pariza u Dublin. Zatražio je azil po dolasku, a u rujnu 2023. dobio je dozvolu boravka u Ujedinjenom Kraljevstvu do 2028. godine. 

Žrtva napada, muškarac u 40-ima, u ozbiljnom je stanju u bolnici, nakon što je zadobio teške ozljede lica, vrata i leđa.

BelfastProsvjediMigracije
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike