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UŽAS U SLAVONSKOM DOMU /

Ušuljao se u sobu nepokretne žene i počeo ju daviti: Prestao je jer je mislio da je mrtva

Ušuljao se u sobu nepokretne žene i počeo ju daviti: Prestao je jer je mislio da je mrtva
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Foto: Shutterstock/Ilustracija

U optužnici se predlaže produljenje istražnog zatvora protiv okrivljenika, također štićenika istog doma, zbog opasnosti od ponavljanja djela

4.6.2026.
8:33
Dunja Stanković
Shutterstock/Ilustracija
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Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku podiglo je optužnicu protiv muškarca (61) zbog sumnje u teški pokušaj ubojstva u jednom domu za starije i nemoćne. 

Okrivljenika se tereti da je početkom prosinca prošle godine u domu za starije na području Osječko-baranjske županije ušao u sobu u kojoj je ležala starija žena (75) i pokušao ju je udaviti.

Tužiteljstvo navodi da je, u nakani da usmrti nedužnu ženu, iskoristio činjenicu da je nepokretna i ne može pružiti otpor, pa ju je više puta rukama stisnuo za vrat. 

Prestao ju je daviti jer je mislio da ju je ubio, no žena je preživjela. 

U optužnici se predlaže produljenje istražnog zatvora protiv okrivljenika, također štićenika istog doma, zbog opasnosti od ponavljanja djela. 

OsijekSlavonijaDom Za StarijePokušaj Ubojstva
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