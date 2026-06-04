Ušuljao se u sobu nepokretne žene i počeo ju daviti: Prestao je jer je mislio da je mrtva

Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku podiglo je optužnicu protiv muškarca (61) zbog sumnje u teški pokušaj ubojstva u jednom domu za starije i nemoćne.

Okrivljenika se tereti da je početkom prosinca prošle godine u domu za starije na području Osječko-baranjske županije ušao u sobu u kojoj je ležala starija žena (75) i pokušao ju je udaviti.

Tužiteljstvo navodi da je, u nakani da usmrti nedužnu ženu, iskoristio činjenicu da je nepokretna i ne može pružiti otpor, pa ju je više puta rukama stisnuo za vrat.

Prestao ju je daviti jer je mislio da ju je ubio, no žena je preživjela.

U optužnici se predlaže produljenje istražnog zatvora protiv okrivljenika, također štićenika istog doma, zbog opasnosti od ponavljanja djela.