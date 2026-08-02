Pronađeno tijelo poznatog planinara Nirmala Purje

Spasilačke ekipe u nedjelju su objavile da je spasilački tim pronašao tijelo poznatog planinara Nirmala Purje, koji je poginuo u lavini na Broad Peaku, vrhu visokom 8000 metara na sjeveru Pakistana.

"Spasilačka ekipa na licu mjesta pronašla je tijelo Nimsa Daija (Nirmala Purje) na otprilike 5700 metara na Broad Peaku, planini koju je volio i koja ga je odvojila od nas", piše u objavi kluba na društvenim mrežama.

Glavni tajnik Pakistanskog planinarskog kluba Ayaz Shigri kasnije je potvrdio AFP-u da su tijela Nirmala Purje i još troje penjača pronađena tijekom operacije spašavanja na velikoj nadmorskoj visini, koju su otežavali i zakomplicirali nepovoljni vremenski uvjeti.

Lavina se odvojila u četvrtak, prekinuvši svaki kontakt s međunarodnom ekspedicijom koju je predvodio Nirmal Purja, 43-godišnji britansko-nepalski planinar. Njegova tvrtka potvrdila je u subotu da nijedan član ekspedicije nije preživio.

Regionalne vlasti izvijestile su da su tijela još troje penjača - omanske državljanke, Nepalca i Amerikanke - pronađena i u petak helikopterom prevezena u grad Skardu.

Prema Alpine Clubu Pakistana u ekspediciji su bili i kineski državljanin i još nekoliko Nepalaca.

Tragedija je izazvala veliku tugu u planinarskoj zajednici, posebno u Nepalu, a nekoliko istaknutih osoba, među kojima i britanski princ William, izrazilo je sućut obiteljima žrtava.