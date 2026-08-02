Tia Jurčić zablistala u luksuznoj haljini uoči vjenčanja s NBA zvijezdom: Otkrila presladak detalj

Hrvatska poduzetnica s američkom adresom i pokćerka poznatog hrvatskog ekonomista i političara Ljube Jurčića, Tia Jurčić (41), proživljava svoje dane iz snova. Na korak je do trećeg braka, ovoga puta s bivšom NBA zvijezdom i sportskim analitičarem Kennyjem "The Jetom" Smithom (61). Uoči velikog dana, na svom je Instagram profilu podijelila fotografiju s probne večere koja je oduševila njezine pratitelje i otkrila djelić glamura koji prati vjenčanje u Sjedinjenim Američkim Državama.

Uz jednostavan opis "Rehearsal dinner" (Probna večera), Tia je objavila fotografiju koja govori više od tisuću riječi. Pozirajući ispred luksuzne vile, zablistala je u raskošnoj, blijedoružičastoj haljini do poda. Kreacija s otvorenim ramenima, pripijenim korzetom i voluminoznim donjim dijelom od slojeva tila naglasila je njezinu eleganciju.

Glamur do posljednjeg detalja

Ono što je posebno privuklo pažnju jest decentan, ali znakovit modni dodatak. U ruci je držala malu torbicu optočenu kristalima na kojoj je bio ispisan tekst "Mrs. Smith". Time je jasno dala do znanja kako s nestrpljenjem iščekuje postati gospođa Smith, čime je potvrdila da je vjenčanje s dvadeset godina starijim sportašem pitanje trenutka. Cijelu scenu upotpunio je i luksuzni automobil u pozadini, Rolls-Royce Cullinan, čija je boja bila savršeno usklađena s njezinom haljinom.

Obožavatelji i prijatelji nisu skrivali oduševljenje. "E sad nam je Tia nadmašila samu sebe, jedna je", samo je jedan od komentara koji svjedoče o općem dojmu. Čini se da je cijelo vjenčanje, koje se prema napisima medija odvija tijekom vikenda, pomno isplanirano i obavijeno velom luksuza.

Novi početak u Americi

Ovaj brak treći je za Tiju, koja iz prijašnje veze ima sina. Njezina veza s bivšim dvostrukim NBA prvakom započela je prije nekoliko godina, a par se zaručio u listopadu 2025. godine. Iako su svoju vezu uglavnom držali podalje od očiju javnosti, povremeno su se zajedno pojavljivali na događajima poput Super Bowla. Kenny Smith, danas poznat kao analitičar emisije "Inside the NBA", također iza sebe ima dva braka iz kojih ima djecu.

Fotografija s probne večere tako pruža rijedak uvid u privatni život Tije Jurčić, koja je novi život izgradila u Sjedinjenim Državama. Sudeći prema objavi, ulazak u novi brak slavi sa stilom, okružena glamurom koji priliči vjenčanju s jednom od ikona američke košarke. Nema sumnje da njezini pratitelji s nestrpljenjem očekuju prve fotografije sa samog vjenčanja.