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ZALJUBLJENI GOLUPČIĆI /

Tia Jurčić raznježila fotografijom 20 godina starijeg zaručnika: Jednom rečenicom je sve rekla

Tia Jurčić raznježila fotografijom 20 godina starijeg zaručnika: Jednom rečenicom je sve rekla
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Foto: Mat Hayward/Getty images/Profimedia

Tia i Kenny svoju vezu uglavnom drže podalje od očiju javnosti, no povremeno dijele zajedničke trenutke poput zaruka koje su se dogodile u listopadu prošle godine

21.6.2026.
19:48
Hot.hr
Mat Hayward/Getty images/Profimedia
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U mnogim dijelovima svijeta danas se obilježava Dan očeva, a tim je povodom posebnu čestitku na društvenim mrežama podijelila i hrvatska poduzetnica Tia Jurčić (41), koja već neko vrijeme živi u Sjedinjenim Američkim Državama.

Tia se oglasila putem Instagram Storyja te je Dan očeva čestitala svom zaručniku Kennyju "The Jet" Smithu (61), legendarnom bivšem NBA košarkašu, dvostrukom prvaku s Houston Rocketsima i jednom od najprepoznatljivijih televizijskih analitičara američke košarke.

Tia Jurčić raznježila fotografijom 20 godina starijeg zaručnika: Jednom rečenicom je sve rekla
Foto: Instagram story

Uz Kennyjevu fotografiju kratko je napisala: "Sretan Dan očeva divnom ocu", čime je još jednom pokazala koliko je ponosna na svog partnera i njegov odnos prema obitelji.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Kenny Smith (@kennysmith)

Treća sreća za oboje

Podsjetimo, Tia, koja je hrvatskoj javnosti poznata i kao pokćerka ekonomista i političara Ljube Jurčića te bivša supruga Marija Mamića, i Kenny svoju vezu uglavnom drže podalje od očiju javnosti, no povremeno dijele zajedničke trenutke poput zaruka koje su se dogodile u listopadu prošle godine. I poduzetnici i bivšem košarkašu ovo su treće zaruke jer oboje iza sebe imaju dva braka. 

Tia je najprije bila u braku s košarkašem Chrisom Warrenom. Par se upoznao 2007. godine, a vjenčali su se u proljeće 2010. u Hrvatskoj. U braku bili pet godini, a dobili su i sina Domenica. Nakon Warrena, 2017. godine sudbonosno 'da' izgovorila je Mariju Mamiću, a nakon šest godina, i njihovoj je ljubavi došao kraj. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Tia Jurcic (@tia.jurcic)

S druge strane, Kenny Smith iza sebe također ima dva braka. S bivšom suprugom Dawn Reavis dobio je kćer Kaylu i sina K.J.-a, dok iz braka s bivšom manekenkom i glumicom Gwendolyn Osborne ima kćer Malloy i sina Londona. Poznat je kao iznimno predan otac, a svoju djecu često ističe kao najveći životni uspjeh.

Tia JurčićKenny SmithDan Očeva
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