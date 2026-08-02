Ružice koje oduševljavaju: Recept za jednostavan desert od samo nekoliko sastojaka
Ovaj recept savršeno se uklapa u sve veću popularnost jednostavnih kolača. Njihova privlačnost leži u činjenici da omogućuju i potpunim amaterima da s minimalno truda stvore fantastičan desert
Recept za ružice od lisnatog tijesta i breskvi, koji je na svom popularnom profilu "An Italian in my Kitchen" podijelila food blogerica Rosemary Molloy, postao je pravi internetski hit. Ovaj ukusni desert priprema se u svega nekoliko jednostavnih koraka bez kompliciranih kulinarskih tehnika i nekoliko sati u kuhinji.
Recept za ružice od lisnatog tijesta i breskvi
Ovaj recept savršeno se uklapa u sve veću popularnost jednostavnih kolača. Njihova privlačnost leži u činjenici da omogućuju i potpunim amaterima da s minimalno truda stvore fantastičan desert.
Sastojci:
- 1 list svježeg lisnatog tijesta
- 2-3 svježe breskve
- Otopljeni maslac za premazivanje
- Mješavina šećera i cimeta
- Šećer u prahu za posipanje
Priprema korak po korak:
- Pripremite breskve: Operite i tanko narežite svježe breskve.
- Pripremite tijesto: Razvaljajte lisnato tijesto, premažite ga otopljenim maslacem te pospite mješavinom šećera i cimeta. Zatim ga narežite na duže trake.
- Složite latice: Na svaku traku tijesta posložite kriške voća tako da se preklapaju i podsjećaju na latice.
- Zarolajte ružice: Pažljivo zarolajte svaku traku tijesta kako biste stvorili predivne ružice.
- Pecite: Ružice stavite u kalup za muffine i pecite do zlatno-smeđe boje.
- Ukrasite: Gotov desert pospite šećerom u prahu za finalnu notu elegancije.
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