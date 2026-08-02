Ružice koje oduševljavaju: Recept za jednostavan desert od samo nekoliko sastojaka

Recept za ružice od lisnatog tijesta i breskvi, koji je na svom popularnom profilu "An Italian in my Kitchen" podijelila food blogerica Rosemary Molloy, postao je pravi internetski hit. Ovaj ukusni desert priprema se u svega nekoliko jednostavnih koraka bez kompliciranih kulinarskih tehnika i nekoliko sati u kuhinji.

Recept za ružice od lisnatog tijesta i breskvi

Ovaj recept savršeno se uklapa u sve veću popularnost jednostavnih kolača. Njihova privlačnost leži u činjenici da omogućuju i potpunim amaterima da s minimalno truda stvore fantastičan desert.

Sastojci:

1 list svježeg lisnatog tijesta

2-3 svježe breskve

Otopljeni maslac za premazivanje

Mješavina šećera i cimeta

Šećer u prahu za posipanje

Priprema korak po korak:

Pripremite breskve: Operite i tanko narežite svježe breskve. Pripremite tijesto: Razvaljajte lisnato tijesto, premažite ga otopljenim maslacem te pospite mješavinom šećera i cimeta. Zatim ga narežite na duže trake. Složite latice: Na svaku traku tijesta posložite kriške voća tako da se preklapaju i podsjećaju na latice. Zarolajte ružice: Pažljivo zarolajte svaku traku tijesta kako biste stvorili predivne ružice. Pecite: Ružice stavite u kalup za muffine i pecite do zlatno-smeđe boje. Ukrasite: Gotov desert pospite šećerom u prahu za finalnu notu elegancije.

POGLEDAJTE GALERIJU