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Ružice koje oduševljavaju: Recept za jednostavan desert od samo nekoliko sastojaka

Ružice koje oduševljavaju: Recept za jednostavan desert od samo nekoliko sastojaka
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Foto: Shutterstock

Ovaj recept savršeno se uklapa u sve veću popularnost jednostavnih kolača. Njihova privlačnost leži u činjenici da omogućuju i potpunim amaterima da s minimalno truda stvore fantastičan desert

2.8.2026.
10:06
Antonela Ištvan
Shutterstock
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Recept za ružice od lisnatog tijesta i breskvi, koji je na svom popularnom profilu "An Italian in my Kitchen" podijelila food blogerica Rosemary Molloy, postao je pravi internetski hit. Ovaj ukusni desert priprema se u svega nekoliko jednostavnih koraka bez kompliciranih kulinarskih tehnika i nekoliko sati u kuhinji. 

Recept za ružice od lisnatog tijesta i breskvi

Ovaj recept savršeno se uklapa u sve veću popularnost jednostavnih kolača. Njihova privlačnost leži u činjenici da omogućuju i potpunim amaterima da s minimalno truda stvore fantastičan desert.

Sastojci:

  • 1 list svježeg lisnatog tijesta
  • 2-3 svježe breskve
  • Otopljeni maslac za premazivanje
  • Mješavina šećera i cimeta
  • Šećer u prahu za posipanje

 

 

Priprema korak po korak:

  1. Pripremite breskve: Operite i tanko narežite svježe breskve.
  2. Pripremite tijesto: Razvaljajte lisnato tijesto, premažite ga otopljenim maslacem te pospite mješavinom šećera i cimeta. Zatim ga narežite na duže trake.
  3. Složite latice: Na svaku traku tijesta posložite kriške voća tako da se preklapaju i podsjećaju na latice.
  4. Zarolajte ružice: Pažljivo zarolajte svaku traku tijesta kako biste stvorili predivne ružice.
  5. Pecite: Ružice stavite u kalup za muffine i pecite do zlatno-smeđe boje.
  6. Ukrasite: Gotov desert pospite šećerom u prahu za finalnu notu elegancije.

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ReceptDesertLisnato Tijesto
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