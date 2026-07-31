Uz jedan neobičan trik: Recept za hobotnicu s grila koji je osvojio milijune

Ovaj recept chefa Sebastiana Fitaraua za klasično mediteransko jelo privukao je pažnju gledatelja diljem svijeta, ne samo zbog sočnih krakova hobotnice, već i zbog jednog kuhinjskog trika koji je mnoge iznenadio.

Recept za hobotnicu s grila i hrskavu salatu

Naizgled jednostavan recept za hobotnicu s grila uz hrskavu salatu pokazuje kako se morski klasik može podići na novu razinu. U nastavku donosimo popis sastojaka i upute za detaljnu pripremu.

Sastojci:

Za hobotnicu:

1 kg hobotnice

1 češanj češnjaka, sitno sjeckan

Svježi peršin, sitno sjeckan

Korica i sok 1 limuna

Ekstra djevičansko maslinovo ulje

Sol i papar po ukusu

½ crvenog luka

Za salatu:

200 g rikule

300 g kuhanog slanutka

1 krastavac

1 velika rajčica

1 crvena paprika

Priprema korak po korak:

Kuhanje hobotnice: U velikom loncu zakuhajte vodu. Uronite hobotnicu i kuhajte otprilike 40 minuta po kilogramu, odnosno dok ne omekša. Ocijedite kuhanu hobotnicu, a krakove ostavite cijele. Mariniranje: U velikoj zdjeli pripremite marinadu od sjeckanog češnjaka, peršina, limunove korice i soka, maslinovog ulja, soli i papra. Dodajte tanko narezanu polovicu crvenog luka. Uronite još tople krakove hobotnice u marinadu i ostavite da odstoje najmanje 30 minuta kako bi upili arome. Priprema salate: Dok se hobotnica marinira, pripremite povrće. Rikulu operite i osušite. Krastavac i rajčicu narežite na kockice. Crvenu papriku ogulite, očistite od sjemenki i narežite na trakice. U tavi na malo maslinovog ulja pržite trakice paprike na jakoj vatri 3 do 5 minuta, dok lagano ne omekšaju i dobiju zlatnu boju. Grilanje: Zagrijte gril tavu ili roštilj na srednje jaku temperaturu. Marinirane krakove hobotnice pecite 3-4 minute sa svake strane, dok ne dobiju lijepe grill oznake i potpuno se ne zagriju. Posluživanje: U zdjeli u kojoj se marinirala hobotnica pomiješajte rikulu, kockice krastavca i rajčice, pržene paprike i kuhani slanutak. Dobro promiješajte kako bi se svi sastojci obložili ostatkom marinade. Poslužite salatu uz svježe pečene krakove hobotnice.

Trik koji je iznenadio milijune

Video je objavljen na kanalu GialloZafferano Loves Italy koji ima više od 70 milijuna pratitelja širom svijeta.

Fitarau, koji nosi titulu "Resident Chef Creator" za GialloZafferano, školovao se na prestižnoj kulinarskoj akademiji ALMA, a njegova se kuhinja opisuje kao suvremena, autentična i usredotočena na vrhunske namirnice. Upravo njegova posvećenost detaljima privukla je najviše pažnje.

Fitarau guli sirovu crvenu papriku prije nego što je nareže i kratko poprži. Ovaj korak, koji mnogima ne bi pao na pamet, izazvao je brojne komentare. "Wow, nikad nisam razmišljao o guljenju paprike", napisao je jedan korisnik, dok su se drugi složili da je to genijalan trik za one kojima smeta tanka opna povrća i koji žele lakše probavljiv obrok.

Klasik mediteranske prehrane

Ovo jelo je savršen primjer mediteranske prehrane, koja je godinama proglašavana najboljom dijetom na svijetu. Poznata po blagotvornom utjecaju na zdravlje srca i mozga, ova prehrana temelji se na svježem povrću, cjelovitim žitaricama, mahunarkama i, naravno, kvalitetnom maslinovom ulju i morskim plodovima. Hobotnica, glavna zvijezda recepta, nije samo ukusna, već je i nutritivno bogata. Izvrstan je izvor nemasnih proteina, vitamina B12 i omega-3 masnih kiselina, što je čini idealnim izborom za lagan i zdrav obrok.

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