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EUROPSKE KVALIFIKACIJE /

Mislite da je nama loše? Hrvatski susjedi doživjeli pravi debakl

Mislite da je nama loše? Hrvatski susjedi doživjeli pravi debakl
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Foto: Profimedia

Izuzev Italije koja je dio "lige petica", jedino Mađarska parira HNL-u

31.7.2026.
7:44
Sportski.net
Profimedia
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Hrvatska je u četvrtak ostala na tri kluba u europskim natjecanjima. Porazom 2-0 od JablonecaVaraždin je ispao iz kvalifikacija za Konferencijsku ligu i samim time iz borbe za Europu, dok je Hajduk nakon produžetaka izgubio sa sveukupnih 4-2 od Pafosa čime je "degradiran" iz kvalifikacija za Europsku ligu u kvalifikacije za Konferencijsku ligu.

Rijeka je, pak, pobijedila Derry, kao i Dinamo Thun, pa Hrvatska trenutno ima tri kluba u borbi za Europu – jednog u borbi za Ligu prvaka te dva u borbi za Konferencijsku ligu. Mnogi su stoga razočarani smatrajući da je ovo novi podbačaj SHNL-a, no gledajući susjedstvo dolazimo do zaključka kako ipak nije sve tako crno.

Primjerice, Slovenija je u četvrtak porazima Aluminija od Dinama iz Tirane, Brava od Škendije i Kopra od Runavika ostala na samo jednom klubu – Celju. Nije mnogo bolje ni u Srbiji, čiji su Željezničar Pančevo i Vojvodina izgubili od Brage, odnosno Ajaxa, pa je Srbija ostala samo na Crvenoj zvezdi i Partizanu. Slična je situacija i u Bosni i Hercegovini, gdje je Zrinjski iz Mostara remijem protiv Valura ispao iz kvalifikacija za Konferencijsku ligu, a isto se dogodilo i Veležu protiv Dunajske Strede. Budući da je Sarajevo izgubilo već u prvom pretkolu od Inter Turkua, Premijer liga ostala je na samo jednom predstavniku – Borcu iz Banje Luke.

Najgore su, pak, prošli Crnogorci. Naši južni susjedi odigrali su deset utakmica i izgubili svih deset, čime su pali "ispod crte" te će od sezone 2028./29. imati tri umjesto četiri predstavnika u europskim kvalifikacijama.

Da stvari ne budu toliko tmurne pobrinula se Mađarska, koja, baš kao i Hrvatska, ima tri "živa" predstavnika u Europi. Jedini klub koji je ispao jest Paks, a svoj dio u tom izbacivanju odradio je i Adriano Jagušić.

Dodajmo i kako je Ukrajina spala na dva predstavnika, što su sjajne vijesti za Hrvatsku budući da su Ukrajinci prema koeficijentu jedno mjesto iznad nas.

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