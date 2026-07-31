Mislite da je nama loše? Hrvatski susjedi doživjeli pravi debakl

Hrvatska je u četvrtak ostala na tri kluba u europskim natjecanjima. Porazom 2-0 od Jabloneca, Varaždin je ispao iz kvalifikacija za Konferencijsku ligu i samim time iz borbe za Europu, dok je Hajduk nakon produžetaka izgubio sa sveukupnih 4-2 od Pafosa čime je "degradiran" iz kvalifikacija za Europsku ligu u kvalifikacije za Konferencijsku ligu.

Rijeka je, pak, pobijedila Derry, kao i Dinamo Thun, pa Hrvatska trenutno ima tri kluba u borbi za Europu – jednog u borbi za Ligu prvaka te dva u borbi za Konferencijsku ligu. Mnogi su stoga razočarani smatrajući da je ovo novi podbačaj SHNL-a, no gledajući susjedstvo dolazimo do zaključka kako ipak nije sve tako crno.

Primjerice, Slovenija je u četvrtak porazima Aluminija od Dinama iz Tirane, Brava od Škendije i Kopra od Runavika ostala na samo jednom klubu – Celju. Nije mnogo bolje ni u Srbiji, čiji su Željezničar Pančevo i Vojvodina izgubili od Brage, odnosno Ajaxa, pa je Srbija ostala samo na Crvenoj zvezdi i Partizanu. Slična je situacija i u Bosni i Hercegovini, gdje je Zrinjski iz Mostara remijem protiv Valura ispao iz kvalifikacija za Konferencijsku ligu, a isto se dogodilo i Veležu protiv Dunajske Strede. Budući da je Sarajevo izgubilo već u prvom pretkolu od Inter Turkua, Premijer liga ostala je na samo jednom predstavniku – Borcu iz Banje Luke.

Najgore su, pak, prošli Crnogorci. Naši južni susjedi odigrali su deset utakmica i izgubili svih deset, čime su pali "ispod crte" te će od sezone 2028./29. imati tri umjesto četiri predstavnika u europskim kvalifikacijama.

✖️ FOUR NATIONS are with NO CLUBS in European competitions:



❌ 🇲🇹 Malta down to 0!



❌ 🇱🇺 Luxembourg down to 0 and only 3 clubs in 2028/29 season!



❌ 🇲🇪 Montenegro down to 0 and only 3 clubs in 2028/29 season!



❌ 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Wales down to 0 and only 3 clubs in 2028/29 season! pic.twitter.com/kluB9usveD — Football Rankings (@FootRankings) July 30, 2026

Da stvari ne budu toliko tmurne pobrinula se Mađarska, koja, baš kao i Hrvatska, ima tri "živa" predstavnika u Europi. Jedini klub koji je ispao jest Paks, a svoj dio u tom izbacivanju odradio je i Adriano Jagušić.

Dodajmo i kako je Ukrajina spala na dva predstavnika, što su sjajne vijesti za Hrvatsku budući da su Ukrajinci prema koeficijentu jedno mjesto iznad nas.

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Scotland overtakes 🇦🇹 Austria on 19th!



Three 🇸🇮 Slovenian clubs wiped out in one night! They are down to only 1 team.



Amazing night for 🇫🇮 Finland who has all 4 clubs still active!



🇱🇺 Luxembourg climbed 2 places but it's a Pyrrhic victory as they have no clubs left, and… pic.twitter.com/cppB8Sjfee — Football Meets Data (@fmeetsdata) July 30, 2026