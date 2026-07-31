Spas od vrućina: Zagreb nudi besplatan ulaz na bazene i u klimatizirane muzeje

Uz najavljeni toplinski val Grad Zagreb poziva građane da od petka do nedjelje uz besplatan ulaz posjete kulturne i sportske objekte u kojima će pronaći predah od vrućina, a za ljubitelje umjetnosti ta je inicijativa prilika i da razgledaju atraktivne postave i izložbe gradskih muzeja i galerija.

Svoje klimatizirane prostore nude Muzej suvremene umjetnosti, Arheološki muzej, Etnografski muzej, Hrvatski prirodoslovni muzej, galerijski prostor "Školica za pet“ Hrvatskog školskog muzeja i MUO Galerija te Muzej grada Zagreba, koji je djelomično klimatiziran.

Popis izložbi

Arheološki muzej u Zagrebu, čija je zgrada i sama zanimljiva za obilazak kao prostor u kojemu se spajaju kulturna baština, mir i ugodna temperatura, otvorit će vrata za obilazak svojih bogatih muzejskih zbirki, Pretpovijesnu, Numizmatičku, Egipatsku, Antičku i Srednjovjekovnu, moći će se razgledati i izložba keramike "Nova antika" autorice Ive Böhm.

Iako je službeni program Predah u Lapidariju završio, ta će jedinstvena zelena oaza u središtu grada ostati otvorena tijekom cijelog ljeta i prvog dijela jeseni, a posjetiteljima su na raspolaganju ležaljke, stolice i prostirke.

U Etnografskom muzeju mogu se pogledati izložbe "Shipibo-Konibo: Portreti mog naroda" i "Putujući bik iz Pucare – simbol peruanskih visoravni" koje tematiziraju bogatu kulturu Perua i "Z/zemlja" koja propituje odnos čovjeka naspram tla.

Tu su i izložbe "Putnici" koja prati putovanja ljudi i predmeta od kolonijalnih vremena do suvremenosti te "Prostori suradnje", izložba posvećena radu hrvatskih arhitekata na razvoju sveučilišnog kampusa KUNST.

Muzejski hlad daje i Hrvatski prirodoslovni muzej sa svojim fascinantnim prikazom svijeta prirode, od minerala i stijena do fosila, biljaka i životinja, dok će se, uz aktualne izložbe o postpotresnoj arheologiji i slikarici Anki Krizmanić, sve o povijesti glavnog grada Hrvatske moći saznati u Muzeju grada Zagreba.

Iz Muzeja suvremene umjetnosti najavljuju kako posjetitelje očekuje novi postav u trajanju "Zbirka kao glagol" te izložbe "Kristian Kožul: Kajgod kadgod bilo, opet je tak bilo, kak je bilo, tak bude bilo", "Margot: Sentempa Mundo/Bezvremenski svijet" i "Željko Jerman: Death in Korkyra – iz zbirke MSU-a".

Sudjeluju i galerije dvaju muzeja koji su još u procesu obnove, Muzeja za umjetnost i obrt (MUO) i Hrvatskog školskog muzeja.

MUO Galerija u Ilici donosi izložbu "Oslikana koža & Oslikana koža" koja radove kolektiva Ondori Tattoo dovodi u dijalog s predmetima iz MUO Zbirke, propitujući može li se tetovaža promatrati kao ravnopravna drugim povijesnim oblicima primijenjene umjetnosti.

"Školica za pet" Hrvatskog školskog muzeja u Hebrangovoj ima izložbu "Bilo jednom... hrvatske tvornice igračaka u 20. stoljeću", koja prikazuje hrvatske tvornice igračaka 20. stoljeća i odabrane predmete iz muzejske Zbirke igračaka, s posebnim osvrtom na tvornice Biserka, UZOR, Jugoplastika, 25. maj – Labin, TIK-TIK Krapina, koje pamte mnoge generacije.

Radno vrijeme

Radna vremena muzeja i galerija uvrštenih u inicijativu se razlikuju, a mogu se provjeriti na njihovim službenim stranicama.

Besplatni i gradski bazeni

Besplatan ulaz osiguran je i za gradske bazene, dok će na 42 lokacije, prema ljetnom radnom vremenu, biti otvorene i zagrebačke knjižnice kao mjesto za čitanje, učenje i odmor.