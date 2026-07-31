Stiže paklena vrućina iz Afrike, meteorolog otkrio zašto ćemo ju lakše podnositi ovaj put

U prostranom smo polju vedrine, tj. anticiklone u kojoj nam pristiže vruć zrak s područja sjeverne Afrike što će osigurati porast temperatura do nedjelje. No, vrućina neće posustajati ni idućeg tjedna jer će se poremećaji zadržavati zapadnije i sjevernije od Alpa.

Izražen će tako biti ovaj toplinski val. No, vrućina će barem malo lakše podnositi od prošlih valova ovog ljeta, jer će izostati sredinom dana onaj izraženi osjećaj sparine. Zrak koji stiže u naše krajeve ipak je razmjerno suh, ali svakako računajte na iznimno visoke temperature.

PETAK

Od jutra uz obilje sunca i vedrine. Vjetar će često potpuno izostajati, tek će ponegdje duž obale, uglavnom pod Velebitom biti slabog burina. U unutrašnjosti još nakon koliko toliko ugodne noći, koja će na Jadranu ponegdje pak biti tropski topla.

Sredinom dana i poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj i dalje potpuno sunčano. Vjetar slab, povremeno samo u Međimurju slab do umjeren jugoistočni. Temperatura još malo viša, bit će to vrlo vruće, između 35 i 37 Celzija.

I na istoku sunce, vedrina i vrućina. Temperatura do 36, 37 stupnjeva, a samo će mjestimice u Podravini i Srijemu biti slabog do umjerenog jugoistočnjaka.

U Dalmaciji sunčano, a tek se pokoji oblačak može pojaviti u zaleđu uz granicu s BIH. I ovdje vrlo vruće, temperatura od 34 do čak 38, uz jugozapadni vjetar u Zagori moguće i nadomak 40. No, kakvo takvo olakšanje će na moru prolazno pružati slab do umjeren maestral.

Na sjevernom Jadranu sunčano, vruće i vrlo vruće, čak se od vrućine ne može pobjeći niti u gorju, mora se ići iznad 1000 metara nadmorske visine. Uz more između 35 i 38 stupnjeva, najviše na senjskom području gdje će još lokalno biti slabe fenske bure.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Za vikend će na kopnu temperatura još malo porasti, a time i opasnost od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje. Ta vrućina neće posustajati ni veći dio idućeg tjedna, kada će i noći ovdje nerijetko biti tople. Samo mala, gotovo zanemariva mogućnost za pokoji kraći popodnevni pljusak postoji u Gorskom kotaru.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu sunčano, ali sve neugodnije zbog redanja toplih i vrlo toplih noći iza kojih idu vrlo vrući dani, a najneugodnije čini se bi moglo biti u nedjelju kada će nešto izraženiji fenski efekt imati slaba do umjerena bura, osobito na sjevernom Jadranu.