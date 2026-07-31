Noćni udar na Ruse! Planule dvije rafinerije i distribucijski centar, prizori su jezivi

Skladište ruskog diva internetske trgovine Wildberries i dvije rafinerije nafte navodno su tijekom noći na petak bili meta napada u ruskim regijama Volgograd i Krasnodar, prema navodima neovisnih kanala za praćenje događaja, javlja Kyiv Independent.

Kanal za praćenje Exilenova izvijestio je da je u napadu pogođen distribucijski centar Wildberriesa u Volgogradu, logistički kompleks površine 44.000 četvornih metara koji opslužuje širu regiju.

Ukrainian attack drones hit another Russian Wildberries e-commerce distribution center in the city of Volgograd this morning, setting the facility ablaze. pic.twitter.com/amRUw4ouCN — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 31, 2026

Exilenova je također izvijestila da je pogođena rafinerija Lukoil-Volgogradneftepererabotka u Volgogradu. Ta je tvornica jedna od najvećih rafinerija nafte u Rusiji te proizvodi benzin, dizelsko gorivo, zrakoplovno gorivo i druge naftne derivate.

Guverner Volgogradske oblasti Andrej Bočarov izjavio je da je u masovnom noćnom napadu na regiju ozlijeđeno pet osoba. Rekao je da su izbili požari u jednom industrijskom postrojenju i skladišnim prostorima u gradu, ali nije naveo o kojim se lokacijama radi niti je komentirao navodne napade na skladište Wildberriesa ili rafineriju.

Drone attack on Russia: oil refineries and Wildberries warehouses are on fire.



▪️ In Volgograd, the Lukoil-Volgogradneftepererabotka oil refinery and a Wildberries logistics center are burning.



▪️ In Kaspiysk, Dagestan, residents report drone attacks and explosions in the port… pic.twitter.com/lsm2ghOt2f — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 31, 2026

Požar u rafineriji

Odvojeno od toga, Exilenova je izvijestila o požaru u rafineriji nafte u gradu Tuapseu, u ruskoj Krasnodarskoj pokrajini. Uzrok prijavljenog požara nije odmah bio poznat.

Prema navodima neovisnog kanala za praćenje ASTRA, tijekom noći je napadnut i još jedan objekt Wildberriesa u Zelenodolsku u Tatarstanu.

The Kyiv Independent nije mogao neovisno potvrditi navodne napade ni razmjere nastale štete.

Prijavljeni napadi dolaze nakon niza nedavnih udara na objekte povezane s Wildberriesom, najvećom ruskom tvrtkom za internetsku trgovinu. Tijekom proteklog tjedna navodno je pogođeno nekoliko lokacija te tvrtke.

Wildberries drži gotovo polovicu ruskog tržišta internetske maloprodaje te na svojoj platformi nudi niz proizvoda dvojne namjene, uključujući pancirne prsluke i optičke kabele koji se mogu koristiti za FPV (first-person view) dronove.

Nakon nedavnih napada tvrtka je navodno uklonila proizvode iz rezultata pretraživanja za ruske pojmove „sve za SVO” i „SVO”, kraticu za „specijalnu vojnu operaciju”, što je službeni naziv koji Kremlj koristi za svoj sveobuhvatni rat protiv Ukrajine.

Ukrajinske vlasti nisu komentirale navodni noćni napad.