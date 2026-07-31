Noćna mora u dijelu Europe: Požari 'gutaju' BDP, utječu na inflaciju i zaposlenost

Rekordni požari u Francuskoj i Španjolskoj mnoge su ljude ostavili bez domova. Dok se tisuće vatrogasaca i vojnika bori s vatrenim stihijama, prirodne katastrofe povezane s klimom otvaraju dodatne neugodne teme: gubitak radnih mjesta, zatvaranje tvrtki, gubitke u poslovanju, ali i povećanje troškova osiguranja imovine ili pak police osiguranja koje obuhvaćaju sve manje rizika.

Europska središnja banka i regulator osiguranja EU-a pozvao je zato Bruxelles da preuzme aktivniju ulogu uspostavljanjem sustava reosiguranja na razini EU-a i javnog fonda za prirodne katastrofe, piše Politico.

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Sve skuplje prirodne katastrofe

Ekstremni vremenski uvjeti prouzročili već preko 200 milijardi eura ekonomskih gubitaka gospodarstvu EU-a između 2021. i 2024. Istovremeno, osiguravajuća društva povećavaju cijene polica osiguranja ili se čak povlače iz određenih rizika.

"U Europi 75 posto šteta povezanih s prirodnim katastrofama nije osigurano“, rekao je Ariel Le Bourdonnec, aktivist koji radi na osiguranju u nevladinoj organizaciji Reclaim Finance.

Najskuplje prirodne katastrofe za osiguravatelje su poplave i oluje. Slijede ekstremne vrućine i šumski požari, prema Insurance Europe. Stručnjaci predviđaju da će se situacija pogoršati jer globalno zatopljenje uzrokuje sve više vremenskih ekstrema poput šumskih požara, poplava i suša.

"Osigurani gubici od šumskih požara u Europi porasli su za procijenjenih 8 do 11 posto godišnje u realnom iznosu od 1970.", kaže Nikhil da Victoria Lobo, koji vodi poslovanje reosiguravanja imovine i nezgoda reosiguravajućeg diva Swiss Rea.

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Bit će potrebne milijarde

Francuska vlada obećala je da će pokriti troškove smještaja i štetu za više od 200.000 evakuiranih ljudi pa će tako šumski požari imati izravan utjecaj na već opterećene francuske javne financije za pošumljavanje, obnovu i naknade za nezaposlenost isplaćene tvrtkama koje su bile prisiljene staviti svoje aktivnosti na čekanje.

Francuski ministar industrije Sébastien Martin isključio je masovni plan subvencija, pozivajući na "konkretan, ciljani i precizan odgovor". Dodao je da je prerano za kvantificiranje ekonomske štete, ali francusko ministarstvo zaštite okoliša procjenjuje da bi napori pošumljavanja - kako bi se pokrila sva zemlja izgubljena u požarima ove godine - mogli koštati milijardu eura.

Španjolska osiguravajuća kuća Mapfre izjavila je u ponedjeljak da je do sada primila 116 zahtjeva, uglavnom vezanih uz osiguranje kuća. Glasnogovornik tvrtke rekao je da se ne očekuje da će požari "imati značajan ekonomski utjecaj".

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Rast cijena polica

Kumulativni učinak prirodnih katastrofa povezanih s klimom vrši pritisak na osiguravatelje - sa svakom novom katastrofom, moraju povećati svoje premije kako bi izbjegli gubitke na novim policama.

"U nekim dijelovima Europe, vrhunski rizici postaju stvarnost. Čak se i sami reosiguravatelji, koji bi trebali štititi osiguravatelje, povlače, smanjuju svoje pokriće ili nameću odbitke, koje nazivamo retencijama, a koje postaju sve veće", rekao je Thierry Langreney, predsjednik klimatske nevladine organizacije Les Ateliers du Future.

Turističko industrijsko tijelo SKÅL International, pozivajući se na nacionalne podatke, kaže da su premije za turistička poduzeća u španjolskim područjima sklonim šumskim požarima porasle za 15 posto godišnje u posljednjih pet godina, dok su premije za obalne nekretnine u Italiji porasle za 25 posto u pet godina do 2022. zbog češćih olujnih udara i poplava.

Prema francuskom osiguravateljskom lobiju France Assureurs, premije osiguranja kuća već su porasle za 7,8 posto u 2025. godini, dok je premija za klimatske katastrofe - koja ne pokriva šumske požare - porasla za 66 posto.

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Utjecaj na BDP, inflaciju, kreditni sustav

Vlade često nemaju izbora nego djelovati kao zaštitna mjera, povećavajući javnu potrošnju i dug.

"Negativni učinci osjećaju se kroz veće troškove osiguranja u sljedećim godinama ili veći javni dug", navodi se u izvješću Mreže za ozelenjavanje financijskog sustava koja okuplja središnje banke i financijske nadzornike iz cijelog svijeta. U izvješću su identificirane negativne financijske posljedice nedavnih prirodnih katastrofa na BDP, inflaciju i kreditni sustav.

"Ponekad privatni sektor snosi najveći teret, a drugi put se šteta pojavljuje u javnim financijama. Ali u konačnici, ovi događaji su skupi za zemlje koje su pogođene i šire", rekla je zamjenica guvernera Francuske banke Agnès Bénassy-Quéré.

Promjena sustava

Europska središnja banka i EIOPA predložili su rješavanje problema putem novog javno-privatnog sustava reosiguranja EU-a i novog fonda EU-a za javno financiranje katastrofa. Očekuje se da će Europska komisija kasnije ove godine predstaviti paket mjera za otpornost na klimatske promjene i upravljanje rizicima.

"Javne vlasti moraju nastaviti pružati hitnu podršku, ali Europa bi također trebala razviti zajedničke financijske instrumente koji jačaju solidarnost i pomažu u dijeljenju klimatskih rizika među državama članicama“, rekao je César Luena, španjolski socijalistički zastupnik u Europskom parlamentu.

"Budući Europski okvir za prilagodbu klimatskim promjenama trebao bi uključivati ​​europski mehanizam reosiguranja ili objedinjavanja rizika", dodao je.

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Više prevencije, ali i odgovornosti

U Francuskoj su druge klimatske katastrofe pokrivene javno-privatnim sustavom koji klimatsko osiguranje čini obveznim i raspoređuje rizik između osiguravatelja i države.

"Mehanizam se svodi na subvencioniranje ugovora o osiguranju koji se nalazi u područjima koja su najizloženija maržom koju osiguravatelji uzimaju od obveznog osiguranja u manje izloženim područjima po stopi koju određuje država", rekao je Langreney, koji je 2024. savjetovao francusku vladu o tome kako ažurirati model. "To je vjerojatno dobra praksa koju je bitno usvojiti i za druge europske zemlje koje žele proširiti osiguranje", dodao je.

Osiguravatelji, u međuvremenu, žele vidjeti više mjera u prevenciji. Zemlje bi trebale "prestati razvijati imovinu u područjima visokog rizika" za "područja sklona požarima, ali i za područja sklona poplavama", rekao je Tobias Grimm, glavni klimatski znanstvenik u Munich Reu.

Neke skupine poput Reclaim Financea također tvrde da bi velike osiguravajuće kuće trebale platiti veći dio računa jer im profit raste. "Postoji dio te štete koji nije pokriven; taj dio stalno raste, a s druge strane imate osiguravatelje čija dobit stalno raste", rekao je Le Bourdonnec.

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'Mini-Covid, ekonomska katastrora'

Osim materijalne štete i pitanja budućeg osiguranja imovine u slučaju prirodnih katastrofa, ugroženo je i poslovanje brojnih poduzetnika. Gospodarska i industrijska komora Bordeaux-Gironde izjavila je za Euronews da je 40.000 tvrtki izravno ili neizravno pogođeno požarom i povezanim naredbama o evakuaciji. Patrick Seguin, predsjednik CCI Bordeaux-Gironde, procijenio je da oni predstavljaju otprilike 200.000 pogođenih radnih mjesta.

"Doživljavamo neviđenu situaciju. Mini-Covid. Ekonomsku katastrofu za naša poduzeća, koja su već kažnjena trenutnom ekonomskom klimom“, rekao je Seguin.

Francusko Ministarstvo gospodarstva zasebno je procijenilo da oko 130.000 zaposlenika nije moglo raditi zbog požara.

Komora je uspostavila kriznu telefonsku liniju za tvrtke i prima sve više poziva. Prvenstveno se traži pomoć radi problema s novčanim tokom, odgođenim plaćanjima kredita i poreza, zahtjevima za osiguranje, doprinosima za socijalno osiguranje i uključivanjem zaposlenika u francuski program djelomične nezaposlenosti.

Foto: Dragan Lekic/AFP/Profimedia

Grupe za međusobnu pomoć tvrtki

Iako ukupni ekonomski trošak tek treba izračunati, komora je upozorila da bi se turističke tvrtke koje ostvaruju čak 80 posto godišnjeg prometa tijekom ljetne sezone mogle suočiti s ozbiljnim poteškoćama. Trideset osam kampova i drugih područja za kampiranje je evakuirano, a četiri su zahvaćena plamenom, navodi La Tribune. Oko 4000 turista u utorak je evakuirano iz smještaja u Lacanauu.

Gospodarska i industrijska komora Bordeaux-Gironde rekla je da je stvorena i Facebook grupa pod nazivom Gironde Solidarité Entreprises kako bi se tvrtkama omogućilo da jedna drugoj ponude privremene urede, skladišni prostor, logistiku i drugu praktičnu pomoć. Seguin je također pozvao na brzu raspodjelu resursa za pružanje početne podrške pogođenim tvrtkama, u koordinaciji s vladinim službama.

Francuska vlada najavila je u ponedjeljak hitnu pomoć tvrtkama pogođenim požarima u Girondeu, Landesu i Varu. Tvrtke pogođene naredbama o evakuaciji moći će koristiti program djelomične nezaposlenosti koji podupire država.

Foto: Dragan Lekic/AFP/Profimedia

Ugrožena kritična infrastruktura

U međuvremenu, elektroenergetska mreža u regiji zahtijevala je prilagodbe od strane francuskog nacionalnog operatera prijenosnog sustava, RTE. Tvrtka je u priopćenju rekla da su se njezini timovi za održavanje pridružili zapovjednom centru vatrogasne službe kako bi koordinirali radnje zaštite električne infrastrukture koja je neophodna za napajanje kuća, vatrogasnih postaja, prihvatnih centara, telekomunikacijskih mreža i druge kritične infrastrukture.

RTE je izjavio da je isključio određene vodove i električne trafostanice kako bi vatrogascima omogućio siguran rad.

Lokalni mediji nisu izvijestili o prekidu rada mreže za prijenos električne energije povezanom s požarima do srijede poslijepodne. U najnovijem službenom ažuriranju RTE-a, objavljenom u utorak, navodi se da u to vrijeme nije bilo prekida u prijenosnoj mreži.

Do srijede poslijepodne požar je ostao stabiliziran, ali još uvijek nije saniran, što znači da su ponovna izbijanja požara i dalje moguća. Izgorjelo je oko 42 000 hektara, a više od 220.000 ljudi evakuirano je od početka požara. Otprilike 60.000 stanovnika dobilo je odobrenje za povratak u svoje domove, iako je prijavljeno nekoliko izbijanja požara zbog pojačanih temperatura i vjetrova.