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SUKOB S ČUVARIMA /

Nick Reiner nakon optužbe za ubojstvo roditelja kažnjen i zbog ispada u zatvoru

Nick Reiner nakon optužbe za ubojstvo roditelja kažnjen i zbog ispada u zatvoru
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Foto: Pool pics/BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia

Navodi upućuju na alarmantno stanje iza rešetaka

31.7.2026.
8:17
Hot.hr
Pool pics/BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia
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Nick Reiner (32), sin redatelja Roba Reinera (78), optužen za brutalno ubojstvo roditelja, disciplinski je kažnjen nakon verbalnog sukoba s čuvarima u zatvoru Twin Towers u Los Angelesu. Vijest o incidentu i detalje njegova ponašanja otkrio je izvor upoznat sa situacijom za časopis People. Novi navodi upućuju i na ozbiljno pogoršanje njegova fizičkog i psihičkog stanja tijekom višemjesečne izolacije.

Nick Reiner nakon optužbe za ubojstvo roditelja kažnjen i zbog ispada u zatvoru
Foto: Pool pics/BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia

Sukob nakon tuširanja

Incident se dogodio 27. travnja, kada je Reiner nakon tuširanja čekao povratak u ćeliju. Prema izvoru za People, postao je neprijateljski raspoložen, vikao, psovao i odbijao naredbe jer se čuvari nisu odmah vratili po njega. Oni su u tom trenutku intervenirali zbog sumnje na predoziranje drugog zatvorenika.

Reiner je vrijeđao šerifa i narednika, zbog čega su pozvana još trojica čuvara. Fizičkog sukoba nije bilo, ali je kažnjen petodnevnim gubitkom telefonskih poziva, posjeta i pristupa zatvorskoj kantini.

'Više nitko ne bi prepoznao Nicka'

Posljednjih sedam mjeseci proveo je u gotovo potpunoj izolaciji, pod stalnim videonadzorom i uz provjere svakih 15 minuta. Izvori bliski obitelji tvrde da je zbog izolacije i jakih lijekova izrazito smršavio, gotovo oćelavio te da mu se psihičko stanje naglo pogoršalo.

Navodno nepovezano govori, teško komunicira s odvjetnicima i ne može procesuirati stvarnost. Njegov brat Jake i sestra Romy strahuju da se možda nikada neće oporaviti te da mu je zdravlje ozbiljno ugroženo.

Nick Reiner nakon optužbe za ubojstvo roditelja kažnjen i zbog ispada u zatvoru
Foto: Pool pics/BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia

Optužbe za ubojstvo i borba za nasljedstvo

Reiner je optužen za dvostruko ubojstvo prvog stupnja nakon što su njegovi roditelji, Rob Reiner i Michele Singer Reiner (70), 15. prosinca 2025. pronađeni izbodeni u svom domu u Brentwoodu. U veljači se izjasnio da nije kriv. Ako bude osuđen, prijeti mu doživotni zatvor bez mogućnosti pomilovanja ili smrtna kazna.

Godinama se borio s ovisnošću o heroinu i mentalnim bolestima, uključujući shizofreniju. Nedavno je zatražio pristup zakladi vrijednoj više od 1,5 milijuna dolara koju su mu ostavili roditelji, tvrdeći da mu je novac potreban za odvjetnike i osnovne potrebe u zatvoru.

Rob ReinerUbojstvo RoditeljaZatvorSukob
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