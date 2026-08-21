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NAJZGODNIJI POLITIČAR? /

Ministar Habijan pokazao kako puni baterije: Pažnju ukrale fotografije bez majice

Ministar Habijan pokazao kako puni baterije: Pažnju ukrale fotografije bez majice
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Foto: Luka stanzl/PIXSELL

Niz od jedanaest fotografija prikazuje ministra u raznim sportskim aktivnostima, od treninga boksa i vožnje bicikla uz zalazak sunca do planinarenja po stjenovitim vrhuncima s kojih se pruža spektakularan pogled na more

21.8.2026.
11:55
Hot.hr
Luka stanzl/PIXSELL
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Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan (44) iskoristio je kraj ljeta za aktivan odmor, a serijom fotografija na svom Instagram profilu pratiteljima je dao uvid u to kako se opušta od političke svakodnevice. Uz zagonetan opis koji se sastojao samo od emojija ninje, ministar je pokazao svoju sportsku stranu, ali i otkrio skrivene ljepote jedne od najposebnijih jadranskih destinacija.

Od boksa do biciklizma na Pagu

Niz od jedanaest fotografija prikazuje ministra u raznim sportskim aktivnostima, od treninga boksa i vožnje bicikla uz zalazak sunca do planinarenja po stjenovitim vrhuncima s kojih se pruža spektakularan pogled na more. Iako lokacija nije službeno označena, kameni, gotovo mjesečev krajolik, stada ovaca na ispaši i suhozidi nepogrešivo upućuju na otok Pag, poznat po svojoj jedinstvenoj prirodi.

Habijan je pokazao da i na odmoru ne odustaje od discipline, a osim sportskih aktivnosti, objavio je i fotografije zdravih obroka, poput piletine s povrćem i svježih smokava. Duhovit detalj koji je nasmijao mnoge su tanjuri s likovima iz crtića Mickeyja Mousea, koji pokazuju opušteniju stranu ministra.

Njegova fizička sprema nije prošla nezapaženo među pratiteljima, a posebnu pažnju privukle su fotografije na kojima ministar pozira bez majice. Jedan od pratitelja tako ga je u komentarima nazvao "vjerojatno najzdravijim ministrom ikada u Hrvatskoj, a sigurno i najjačim".

Damir Habijan
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