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Tragičar Hajduka nakon drame na Poljudu: "Ne mogu spavati..."

Tragičar Hajduka nakon drame na Poljudu: "Ne mogu spavati..."
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Pajaziti se nakon utakmice oglasio i ispričao suigračima i navijačima

21.8.2026.
12:38
Sportski.net
Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Hajduk je na Poljudu remizirao 2:2 s Rakówom u prvoj utakmici play-offa Konferencijske lige. Bijeli su nakon pogotka Dalissona poveli 2:1, ali su od 55. minute igrali s desetoricom zbog isključenja Adriona Pajazitija, a gosti su u petoj minuti nadoknade stigli do izjednačenja.

Pajaziti se nakon utakmice oglasio i ispričao suigračima i navijačima.

Tragičar Hajduka nakon drame na Poljudu: "Ne mogu spavati..."
Foto: Instagram

"Ne mogu spavati jer sam danas iznevjerio suigrače i klub u koji sam se zaljubio. Ponosan sam na borbu momčadi i vjerujem da ćemo idući tjedan dati sve od sebe kako bismo završili posao i vratili Hajduk u Europu", poručio je.

Hajduk u nedjelju dočekuje Osijek, a potom ga čeka uzvrat protiv Rakówa u Poljskoj.

Hajduk SplitAdrion Pajaziti
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