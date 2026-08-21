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Ima li HDZ nove tri ruke? Njihov prijedlog podržao 81 zastupnik, sad kažu: 'Glasat ćemo za rušenje Vlade'

Ima li HDZ nove tri ruke? Njihov prijedlog podržao 81 zastupnik, sad kažu: 'Glasat ćemo za rušenje Vlade'
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Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Neočekivani glasovi na izvanrednoj sjednici Sabora otvorili su pitanje što stoji iza takve odluke dijela oporbe

21.8.2026.
13:04
Jaga Komazec
Patrik Macek/PIXSELL
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Izvanredna sjednica Sabora sazvana zbog opasnog otpada u Gospiću završila je odbijanjem svih četiriju zaključaka predsjednika Zorana Milanovića. Protiv njih je glasalo 78 zastupnika, dok su ih 64 podržala. 

Sabor je potom prihvatio zaključke vladajuće većine s 81 glasom za i 58 protiv.

Tri dodatna glasa vladajućem prijedlogu dala su zastupnici iz Kluba DOMiNO-a i Hrvatskih suverenista. 

Zašto su podržali zaključke HDZ-a i njegovih koalicijskih partnera, Jutarnji list pitao je predsjednika Kluba Igora Peternela.

"Glasali smo danas za prijedloge svih klubova zastupnika. Da ćemo tako glasati, jutros je najavio naš zastupnik Damir Biloglav rekavši da ćemo glasati za sve zaključke: i za Milanovićev, i za oporbene, i za onaj od saborske većine. To smo napravili zato što mislimo da u svakom od tih prijedloga ima dobrih elemenata i da svaki može biti koristan za ljude u Lici", rekao je Peternel.

Peternel: Glasat ćemo za rušenje Vlade

Na pitanje znači li današnje glasovanje da premijer Andrej Plenković na njihove glasove može računati i u budućnosti, predsjednik Kluba je odgovorio:

"Ne. Štoviše, kad će na dnevnom redu saborske sjednice biti oporbeni prijedlog o opozivu Vlade, mi ćemo glasati za rušenje Plenkovićeve vlade. Danas smo vlastitim primjerom pokazali da se neke stvari trebaju podržati i očekujemo da će tako postupiti i ostali zastupnici nekom drugom prilikom."

Peternel je pritom podsjetio i na raniji prijedlog njihova Kluba vezan uz sigurnost i kvalitetu hrane.

"Primjerice, nedavno su mogli podržati naš prijedlog koji se ticao sigurnosti i kvalitete hrane, točnije uvoza mesa punog pesticida", zaključio je.

SaborOtpadGospićAndrej PlenkovićIgor PeternelGlasanje U Saboru
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