Omiš će se oprostiti od Dragane: Organizira se misa zadušnica za djevojku poginulu u požaru

Omiška župa sv. Petra Apostola najavila je ovoga vikenda misu zadušnicu za Draganu Antešević (34), djevojku iz Bosne i Hercegovine koja je tragično poginula u velikom požaru na omiškom području.

Misa će se služiti u subotu u 20 sati u crkvi sv. Petra na Priku, stoji u njihovoj objavi na Facebooku. Bit će to prilika da njezini najbliži, ali i svi ostali koji osjećaju potrebu, odaju počast djevojci čija je smrt rastužila Hrvatsku i regiju.

"U raj poveli te anđeli, na dolasku tvojem primili te mučenici", dodali su iz župe.

Dragana je u Omiš stigla sa sestrom kako bi odradile sezonu. Posao u Vili Charlotte na Balića Ratu pokraj Omiša Nikolini je prije tri godine pronašla upravo Dragana. Nikolina je radila na recepciji, a Dragana kao sobarica. U vili uz samu obalu i živjele su zajedno.

Nažalost, katastrofalni požar koji je krenuo u Lokvi Rogoznici te se brzinom munje proširio na Omiš, ugasio je život starije sestre.

Kobne večeri su sestre i njihova starija kolegica radile uobičajenu smjenu. Nikolina je već viđala požare na tom području pa se isprva nije puno uznemirila. Sve do trenutku kada je shvatila da plamen može doći do njih. Gosti su počeli bježati, nestalo je struje, nastao potpuni kaos.

Tek kada su iz objekta izašli svi gosti, vratile su se po kofere i sjele u službeno vozilo da pobjegnu od vatre i dima. Sestra Nikolina je uspjela doći na sigurno, no Draganu više nikada nije vidjela.

Svjedočanstvo sestre

"Ne znam zašto smo se vratile po kofere. Već smo se gušile. Ipak smo ih uspjele staviti u Caddy. Upalila sam automobil i klimu i krenule smo iste sekunde", rekla je Nikolina.

Vila u kojoj su radile nalazila se uz samu obalu, ipak spas nisu potražile u moru već su krenule bježati na Magistralu koja vodi prema Omišu. Ubrzo je Caddy zahvatila vatra, a toplina u automobilu je postala nepodnošljiva. Nikolina je nastavila voziti zapaljeni automobil, pokušavala je pronaći mjesto na kojem bi ga mogla zaustaviti i izvući sestru i kolegicu.

Ipak, zbog prevelike topline motor se ugasio, zbog čega su sve tri izišle iz Caddyja i krenule trčati. Nakon nekoliko sekundu Nikolina je izgubila Draganu iz vida, a još uvijek ne zna kako se to dogodilo. Nastavila je bježati, nadajući se da je sestra iza nje.

"Ja sam nju vidjela. Vikala sam joj da trči, da bježi. U jednom trenutku čak sam pokušala krenuti prema njoj, ali između nas su eksplodirali automobili i podignuo se plamen. Više nije bilo puta kojim sam mogla proći. A onda je ona samo nestala. Ta slika ostat će mi u glavi dok sam živa", ispričala je Nikolina.

Nakon tragedije, u Omiš su stigli Draganin suprug i majka. Ubrzo je stigla potvrda da su hitne službe pronašle njezino tijelo.